Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर चोरों ने बोला धावा, सामने आया CCTV फुटेज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Congress President

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , रविवार, 7 सितम्बर 2025 (23:15 IST)
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित उनके घर के आसपास मौजूद घरों में चोरी का प्रयास किया गया। पटवारी का घर राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में है। घटना के संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इसमें नकाबपोश 4 से 5 बदमाश दिख रहे हैं। इसी के आधार पर पुलिस को भी शिकायत की गई है। मामले को लेकर पुलिस जांच-पड़ताल करने में जुटी हुई है। हालांकि चोरी के सामान को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 
ALSO READ: पालघर में अलर्ट, समुद्र तट पर मिले 3 संदिग्ध कंटेनर मिलने से खलबली, तटरक्षक बल और पुलिस ने शुरू की जांच
कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि  "शुक्रवार देर रात इंदौर में मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आवास पर पांच से अधिक बदमाशों ने डकैती का प्रयास किया। नकाबपोश बदमाशों ने पटवारी के पूरे कार्यालय की भी तलाशी ली।"
 
घटना को अंजाम देने आए बदमाशों का कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें एक फुटेज जीतू पटवारी के घर का बताया जा रहा है। बदमाशों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पास में ही रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी के घरों में भी दस्तक दी। फुटेज में बदमाश, जीतू पटवारी के घर और ऑफिस आते-जाते दिख रहे हैं। इनपुट एजेंसियां  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

MP : पीथमपुर में बड़ा हादसा, रसायन कारखाने में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels