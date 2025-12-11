rashifal-2026

मध्यप्रदेश नक्सल मुक्त, लाल सलाम को आखिरी सलाम, क्या बोले CM डॉ. मोहन यादव

भोपाल , गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (20:59 IST)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नक्सलवादियों का खात्मा सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन, निर्देशन में नक्सल विरोधी अभियान में कामयाबी प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नक्सलवादियों में समर्पण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए टीवी चैनल प्रतिनिधियों को बताया कि सभी नक्सलवादी या तो धराशाई हो चुके या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह बड़ी सफलता है। यह ऐतिहासिक  सफलता है। डॉ. यादव ने नक्सल विरोधी अभियान से जुड़े मप्र पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों और जवानों को दी बधाई। आज मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले दीपक और रोहित भी बालाघाट पुलिस कंट्रोल रूम में उपस्थित होकर मीडिया प्रतिनिधियों के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आए।

