भाई के गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी के सवाल पर मीडिया पर भड़की मंत्री प्रतिमा बागरी

तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भाई का प्रश्न पूछने पर मीडिया पर झल्लाती "मंत्री साहिबा" का गुस्सा देखिए!



मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदार अब खुलेआम तस्करी में पकड़ा रहे हैं! राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी को पुलिस ने गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया। इससे… pic.twitter.com/jjJhsjuwvJ — MP Congress (@INCMP) December 8, 2025

पूरा मामला सतना से जुड़ा है जहां पर पुलिस ने मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी और उसके साथी को 46 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं है कि मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार से जुड़े गांजा तस्करी के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले मंत्री के बहनोई को भी पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई अनिल बागरी अपने जीजा शैलेंद्र सिंह के साथ मिलकर गांजा सप्लाई का अवैध धंधा कर रहा था जिसके बाद पुलिस ने मंत्री के भाई को गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। मंत्री के भाई की गिरफ्तारी से पहले उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह को 10 किलो गांजा और हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था।