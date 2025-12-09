Hanuman Chalisa

भाई के गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी के सवाल पर मीडिया पर भड़की मंत्री प्रतिमा बागरी

भोपाल ब्यूरो

, मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (10:34 IST)
मध्यप्रदेश में अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाली मंत्री प्रतिमा बागरी एक बार फिर विवादों में है। इस बार मंत्री महोदया मीडिया कर्मी से दुर्व्यवहार के मामले को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल मीडिया कर्मी ने जब मंत्री प्रतिमा बागरी से उनके भाई के गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी पर सवाल पूछा तो मंत्री महोदया पत्रकार पर भड़क गई और जवाब देने की जगह उलटे खरी-खोटी सुना दी।

पूरा मामला खजुराहो का है जहां पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी आज होने वाले मोहन कैबिनेट की बैठक में शामिल होने पहुंची थी। जब मीडिया ने खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर के बाहर मंत्री प्रतिमा बागरी से उनके भाई अनिल बागरी की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा. तो उन्होंने जवाब देने के बजाय पत्रकार को ही सुना दिया। मंत्री ने मीडिया कर्मी से कहा कि जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग?" और बिना कोई जवाब दिए हुए आगे बढ़ गई।
 
क्यों भड़की मंत्री प्रतिमा बागरी?- पूरा मामला सतना से जुड़ा है जहां पर पुलिस ने मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी और उसके साथी को 46 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं है कि मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार से जुड़े गांजा तस्करी के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले मंत्री के बहनोई को भी पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई अनिल बागरी अपने जीजा शैलेंद्र सिंह के साथ मिलकर गांजा सप्लाई का अवैध धंधा कर रहा था जिसके बाद पुलिस ने मंत्री के भाई को गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। मंत्री के भाई की गिरफ्तारी से पहले उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह को 10 किलो गांजा और हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था।
 
मंत्री के भाई के गांजा तस्करी के आरोप में गिऱफ्तारी के बाद अब पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मंत्री अपने परिवार को राजनीतिक संरक्षण दे रही हैं। एमपी कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मंत्री के रिश्तेदार तस्करी में पकड़े जा रहे हैं और जब मीडिया सवाल पूछता है तो मंत्री भड़क जाती हैं. विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार में सत्ता से जुड़े लोगों को संरक्षण मिल रहा है और यह गिरफ्तारी उसी काले नेटवर्क की झलक है. मामले के तूल पकड़ने से राजनीतिक माहौल और गर्म हो चुका है.
 
मोहन सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी सतना जिले की रैगांव सीट से विधायक हैं और 2023 चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा को हराया था। इससे पहले वे भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री और सतना जिला संगठन मंत्री के रूप में सक्रिय रही थीं। 
 
 

