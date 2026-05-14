Kailash Vijayvargiya : दिल्ली में अमित शाह से मिले CM मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय के पोस्ट से एमपी की सियासत में खलबली

विस्तार की संभावनाएं तेज

प्रदेश में पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं। कई विधायकों और नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं हैं, जबकि कुछ विभागों में फेरबदल की अटकलें भी सामने आ रही हैं। ऐसे समय में कैलाश विजयवर्गीय का यह पोस्ट राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। इसी बीच मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है।