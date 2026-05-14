Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Kailash Vijayvargiya : दिल्ली में अमित शाह से मिले CM मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय के पोस्ट से एमपी की सियासत में खलबली

Advertiesment
Mohan Yadav Amit Shah meeting
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 14 May 2026 (20:15 IST) Updated Date: Thu, 14 May 2026 (20:41 IST)
google-news
मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। इसी बीच मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दिल्ली यात्रा और कैलाश विजयवर्गीय के पोस्ट ने प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है।
ALSO READ: मुरादाबाद में बेटी ने प्रेमी संग रची डकैती की साजिश, अपने ही परिवार को बनाया निशाना, खौफनाक साजिश पढ़ उड़ जाएंगे होश
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली दौरे के दौरान अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक को औपचारिक बताया गया, लेकिन प्रदेश में लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा संगठन और सरकार के स्तर पर संभावित बदलावों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं पहले से ही गर्म हैं।
 
क्या लिखा कैलाश विजयवर्गीय ने विजयवर्गीय ने अपने पोस्ट में संत कबीर का प्रसिद्ध दोहा शेयर किया- 
 
“काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में प्रलय होएगी, बहुरि करेगा कब।”
 
इस पोस्ट के सामने आते ही राजनीतिक विश्लेषक और भाजपा कार्यकर्ता इसके अलग-अलग मायने निकालने लगे। इंदौर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक इस पोस्ट की चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि विजयवर्गीय का यह संदेश सरकार और संगठन में जल्द होने वाले फैसलों की ओर इशारा हो सकता है।
मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। इसी बीच मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है।

विस्तार की संभावनाएं तेज

प्रदेश में पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं। कई विधायकों और नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं हैं, जबकि कुछ विभागों में फेरबदल की अटकलें भी सामने आ रही हैं। ऐसे समय में कैलाश विजयवर्गीय का यह पोस्ट राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यों में संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर सक्रियता बढ़ा रहा है। मध्यप्रदेश में भी सरकार के प्रदर्शन और आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले CM डॉ. मोहन यादव, कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels