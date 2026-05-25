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सज-धजकर पहुंचे थे 42 दूल्हे, न मिला मंडप, न आई दुल्हन; शादी के नाम पर MP में अनोखी महाठगी

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fraud with grooms in dewas
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 25 May 2026 (10:56 IST) Updated Date: Mon, 25 May 2026 (11:14 IST)
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मध्यप्रदेश के देवास में शादी का झांसा देकर एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 42 दूल्हों को ठगी का शिकार बनाया गया। ये सभी दूल्हे सज-धजकर बारातियों को लेकर देवास पहुंच गए। हालांकि यहां उन्हें न तो मंडप मिला, न दुल्हन और वह शख्‍स जिसने शादी कराने का वादा किया था।
 

हर दूल्हे से 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक लिए

दावा किया जा रहा है कि पीड़ितों में अधिकांश युवक विदिशा, शाजापुर और देवास जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इन युवकों को इंदौर के एक अनाथ आश्रम की लड़कियों से विवाह कराने का झांसा दिया गया था। शादी के नाम पर हर दूल्हे से 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक की रकम ली गई थी।
 

क्या था ठगों का वादा?

ठगों ने पूरी प्लानिंग के साथ सभी पक्षों को देवास बुलाया था। तय योजना के मुताबिक सुबह सभी दूल्हों और बारातियों को गायत्री शक्तिपीठ पहुंचने को कहा गया। उन्हें कहा गया था कि यहीं विवाह की रस्में होंगी और फिर माता टेकरी पर दर्शन करवाए जाएंगे।
 

न दुल्हन आई ना मंडप सजा

दूल्हे भी बारातियों के साथ सजधज कर तय समय पर शादी के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। जब घंटों इंतजार के बाद भी न तो कोई लड़की आई, न मंडप सजा और न ही उन्हें बुलाने वाला शख्स पहुंचा, तो पीड़ितों को ठगी का अहसास हुआ। सूचना मिलते ही बीएनपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दावा किया जा रहा है कि इस पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य मास्टरमाइंड इंदौर का रहने वाला है। 
edited by : Nrapendra Gupta

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