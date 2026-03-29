MP में महावीर जयंती की छुट्टी बदली, 31 की जगह 30 मार्च को रहेगा शासकीय अवकाश

मध्यप्रदेश में महावीर जयंती के अवकाश को लेकर सस्पेंस था। मध्यप्रदेश सरकार ने महावीर जयंती के अवकाश को बदल दिया है। 31 मार्च की जगह 30 मार्च को शासकीय अवकाश रहेगा। भोपाल कलेक्टर ने आदेश दिया है कि भोपाल में 30 मार्च को अवकाश रहेगा।



भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर 31 मार्च की जगह 30 मार्च को सरकारी छुट्‌टी घोषित करने की मांग की थी। सरकार के पास कुछ ऐसे भी सुझाव आए थे कि शासकीय अवकाश को यथावत 31 मार्च को ही रखा जाए। Edited by : Sudhir Sharma