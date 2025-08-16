Dharma Sangrah

कटी-फटी आजादी मिली, एक दिन इस्लामाबाद में फहराएंगे तिरंगा : विजयवर्गीय

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 16 अगस्त 2025 (21:52 IST)
Kailash Vijayvargiya news: मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 15 अगस्त 1947 को देश को मिली आजादी को 'कटी-फटी' करार दिया और कहा कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब इस्लामाबाद में भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा।
 
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कथित तौर पर स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले इंदौर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में यह बात कही, जिसका एक वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर साझा किया जाने लगा। 
 
हमें कटी-फटी आजादी मिली : कथित वीडियो में विजयवर्गीय कहते हैं कि गलत नीतियों के कारण भारत माता के दो टुकड़े हुए थे। जिस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को पहना था, वह आजादी हमें 15 अगस्त को नहीं मिली थी। हमें कटी-फटी आजादी मिली थी। उन्होंने कहा कि हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। कभी न कभी वह दिन आएगा कि हम इस्लामाबाद में भी झंडा फहराएंगे और अखंड भारत के सपने को पूरा करेंगे। 
 
भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किए गए आपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आतंक को कुचल दिया। उन्होंने कहा कि आज हालात ये हैं कि ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब भी इस तरह दिया जाता है कि हमारे सैनिकों को खरोंच तक नहीं आती।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

