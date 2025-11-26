गौहरगंज में मासूम से रेप मामले में फिर सड़क पर उतरे लोग, आरोपी के एनकाउंटर की मांग, बाजार-स्कूल बंद

रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की मासूम के साथ रेप के मामले में आज एक बार फिर लोग सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे है। घटना के विरोध में आज गौहरगंज, मंडदीप और औबैदुल्लागंज में निजी स्कूल बंद है। इसके साथ मंडी में भी नीलामी बंद होने के साथ बाजार भी बंद है। सकल हिंदू समाज के बैनर तले बुलाए गए आज बंद का समर्थन व्यापारी संगठनों के साथ विहिप और बजंरग दल जैसे संगठन कर रहे है।





घटना के विरोध में गौहरगंज थाने में पांच दिन से धरने पर बैठे लोगों ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है। गुस्साएं लोगों ने कहा कि आरोपी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। वहीं घटना के पांचवे दिन भी पुलिस आरोपी सलमान तक नहीं पहुंच पाई। 300 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आऱोपी की तलाश में जुटे है लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।





पुलिस के साथ सबसे बड़ी चुनौती सलमान का पता लगाना है। 6 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले सलमान घटना के आठ दिन पहले से अपना मोबाइल बंद किए हुए थे और घटना के बाद भी उसका मोबाइल बंद है और उसने अपने घर के साथ किसी भी परिचित के कोई संपर्क नहीं किया है।





मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, वे मंडीदीप में हुए चक्काजाम को लेकर पुलिस की ढीली कार्रवाई पर भी नाराज हुए। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में सख्त तेवर दिखाते हुए रायसेन एसपी को हटा दिया था। इसके साथ-साथ उन्होंने मिसरोद थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए।





मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अपराध की स्थिति को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता और सुशासन की सरकार है। इसलिए अपराध रोकने के लिए पुलिस सड़कों पर उतरे। किसी भी अपराधी को छोड़ा न जाए। घटना होने पर अपराधी पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की ढिलाई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।





उन्होंने राजधानी भोपाल में हुई वारदातों को लेकर पुलिस कमिश्नर से सवाल-जवाब किए। इस दौरान उन्होंने सभी वारदातों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान दे। थानों में बैठने की जगह जवान सड़कों पर लगातार गश्त करें। प्रदेश में अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस की ढिलाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की सुरक्षा में अलग कोई पुलिस अधिकारी-कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।