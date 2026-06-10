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सोशल मीडिया पर गहनों की नुमाइश पड़ी भारी! यूट्यूबर रचना गुर्जर के घर लाखों की चोरी, वीडियो देखकर पहुंचे थे चोर

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rachana gurjar
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 (11:23 IST) Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 (11:36 IST)
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यूट्यूबर रचना गुर्जर को सोशल मीडिया साइट पर रईसी दिखाना खासा महंगा पड़ गया। शिवपुरी के मोहानी ख्यावदा गांव में रचना के घर से लाखों रुपए की नकदी और गहने चोरी हो गए। स्मार्ट चोरों ने फिल्मी स्टाइल में हुई चोरी इस तरह अंजाम दिया कि वह सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ALSO READ: MP में सरकारी नौकरी से खत्म होगी 2 बच्चों की शर्त, CM मोहन ने निरस्त किए प्रस्तावित नियम
 
रचना गुर्जर ने महंगे जेवरों के साथ वीडियो बनाया, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद भी किया। इन वीडियो में वह जेवर टेबल पर रखकर उनकी कीमतें तक बताती थीं। हालांकि यही वीडियो उनके लिए परेशानी का सबब बन गए। अब लोग कह रहे हैं कि और दिखाओ सोना-चांदी!
 
मीडिया खबरों के अनुसार, चोरों ने रचना के वीडियो ध्यान से देखे थे! उन्होंने बारीकी से गहनों वाले वीडियो देखने के बाद ही चोरी को अंजाम दिया। वो ज्वेलरी के साथ ही नकदी भी चुराकर ले गए हैं। करीब 2 लाख कैश के साथ सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी और चांदी के जेवर भी चोरी हुए हैं।  ALSO READ: मिसाइलें तैयार! भारत ने पहली बार तैनात किए 'रेडी-टू-फायर' परमाणु हथियार, दुनिया में खलबली
 
चोरों ने चोरी करने के लिए सीसीटीवी कैमरों को दूसरी ओर मोड़ दिया। उन्होंने बाउंड्री की फेंसिंग काटने के बाद कमरों को बाहर से लॉक भी किया था ताकि परिवार वाले बाहर ना आ पाएं। इससे घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई।
 
बहरहाल रचना गुर्जर ने सुबह घटना का पता चलते ही पुलिस से संपर्क किया। परिजनों की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है।
edited by : Nrapendra Gupta

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About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
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