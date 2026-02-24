राहुल गांधी ने मोदी को फिर कहा कंप्रोमाइज पीएम, भोपाल में किसान महाचौपाल से आंदोलन का आगाज, CM मोहन का तंज, AI समिट में तमाशा के लिए देश से मांगें माफी

भारत-अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में मंगलवार को भोपाल से कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन का आगाज हो रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे भोपाल में किसान महाचौपाल में शामिल होकार कांग्रेस के आंदोलन की शुरुआत कर रहे है।





भोपाल पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने एक फिर ट्रेड डील और दिल्ली में AI समिट में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की। राहुल गांधी ने लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने ‘COMPROMISED PM’ के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज़ उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और IYC के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मज़बूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत - सच और संविधान हमारे साथ हैं।





कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने ट्रेड डील से भारतीय किसानों के हितों के साथ समझौता किया है और अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को पूरी तरह खोलकर देश के किसानों के बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य किसानों को इस डील के विनाशकारी' प्रभावों, जैसे कि अमेरिकी कपास और दालों पर टैरिफ कम होने से स्थानीय उपज के दामों में गिरावट के प्रति जागरूक करना है।





वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहुल गांधी के किसान चौपाल में शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी किसान चौपाल लगाने आ रहे है। किसान चौपाल में अगर राहुल गांधी किसान की बात करेंगे तो अच्छा होगा। सीएम ने कहा कि अगर राहुल गांधी रबी और खरीफ की फसल क्या होती है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन में कौन-कौन सी फसलें आती है, इसके बार में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी आज आ रहे है लेकिन हमारी किसान 365 दिन किसानों के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को किसानों के साथ माफी मांगनी चाहिए।





इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहुल गांधी से दिल्ली में AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश से माफी मांगने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को अपने कांग्रेस कार्यकार्ताओं को डांट लगाना चाहिए जिन्होंने AI समिट में कपड़ा खोलकर तमाशा किया