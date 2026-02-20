राहुल गांधी भोपाल से करेंगे भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन का आगाज

कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने ट्रेड डील से भारतीय किसानों के हितों के साथ समझौता किया है और अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को पूरी तरह खोलकर देश के किसानों के बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य किसानों को इस डील के विनाशकारी' प्रभावों, जैसे कि अमेरिकी कपास और दालों पर टैरिफ कम होने से स्थानीय उपज के दामों में गिरावट के प्रति जागरूक करना है।