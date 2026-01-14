भागीरथपुरा के पीड़ितों का दर्द बांटने 17 जनवरी को इंदौर आएंगे राहुल गांधी

इंदौर के भागीरथपुरा में लगातार मौत के बढ़ते आंकड़ों के बाद अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आ रहे है। राहुल भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण मृत हुए लोगों के परिजनों से भेंट करेंगे और भागीरथपुरा में जमीनी हालात का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि इंदौर में दूषित पानी से अब तक 23 की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि कांग्रेस भागीरथपुरा को लेकर 11 जनवरी को इंदौर में ही न्याय यात्रा निकाली थी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।
कांग्रेस मुख्यालय से राहुल के दौरे को हरी झंडी मिलने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस के नेता तैयारियों में जुट गए है। राहुल गांधी के इंदौर आगमन के मौके पर कांग्रेस प्रदेशभर में बड़े आंदोलन की तैयारी करने में जुटी है। 17 जनवरी को ही राहुल गांधी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने पर जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक विरोध प्रदर्शन करेगी।
सीएम मोहन ने कांग्रेस को घेरा- उधर बुधवार को इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लाशों पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा क भागीरथपुरा घटना ने सभी को पीड़ा पहुँचाई है। उन्होंने कहा कि इंदौर की पहचान उसकी संघर्षशील जनता, अदम्य हौसलों और विकासशील सोच से है। आज प्रदेश का हर जिला इंदौर जैसा बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि कठिन समय में सरकार, नगर निगम और प्रशासन ने पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों के साथ खड़े रहकर हरसंभव प्रयास किए।