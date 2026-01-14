भागीरथपुरा के पीड़ितों का दर्द बांटने 17 जनवरी को इंदौर आएंगे राहुल गांधी

इंदौर के भागीरथपुरा में लगातार मौत के बढ़ते आंकड़ों के बाद अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आ रहे है। राहुल भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण मृत हुए लोगों के परिजनों से भेंट करेंगे और भागीरथपुरा में जमीनी हालात का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि इंदौर में दूषित पानी से अब तक 23 की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि कांग्रेस भागीरथपुरा को लेकर 11 जनवरी को इंदौर में ही न्याय यात्रा निकाली थी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।