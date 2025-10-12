MP में 2028 चुनाव के लिए हो मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान, राहुल गांधी को राकेश सिंह का पत्र

Congress should announce its Chief Ministerial face for Madhya Pradesh well before the 2028 Assembly polls.

People want a clear, credible and sensitive leader.

A clear face means a clear choice that’s the road to victory.@RahulGandhi @s_kanth @priyankagandhi @kcvenugopalmp pic.twitter.com/SfYA42A90M — R.S.YADAV (Rakesh Singh Yadav) (@_RakeshYadavINC) October 12, 2025

पूर्व महासचिव यादव ने अपने पत्र में कहा है कि यदि कांग्रेस वर्ष 2026 में बिहार चुनाव के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है, तो पार्टी को पूरे तीन वर्ष की तैयारी का अवसर मिलेगा। इससे भाजपा-विरोधी मतों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में होगा और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा 3 वर्ष पूर्व घोषित करने से संगठन में स्पष्टता, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और जनता के बीच विश्वास का वातावरण बनेगा। उन्होंने लिखा कि आज जनता कांग्रेस को पुनः सत्ता में देखना चाहती है, लेकिन साथ ही एक संवेदनशील, बुद्धिमान और जनविश्वास से परिपूर्ण नेतृत्व की अपेक्षा भी रखती है।