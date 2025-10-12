MP में 2028 चुनाव के लिए हो मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान, राहुल गांधी को राकेश सिंह का पत्र

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेशसिंह यादव ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपील है कि 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी को शीघ्र मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा 3 वर्ष पूर्व घोषित करने से संगठन में स्पष्टता, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और जनता के बीच विश्वास का वातावरण बनेगा। उन्होंने लिखा कि आज जनता कांग्रेस को पुनः सत्ता में देखना चाहती है, लेकिन साथ ही एक संवेदनशील, बुद्धिमान और जनविश्वास से परिपूर्ण नेतृत्व की अपेक्षा भी रखती है।
पूर्व महासचिव यादव ने अपने पत्र में कहा है कि यदि कांग्रेस वर्ष 2026 में बिहार चुनाव के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है, तो पार्टी को पूरे तीन वर्ष की तैयारी का अवसर मिलेगा। इससे भाजपा-विरोधी मतों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में होगा और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि आज के दौर में चुनाव 'चेहरों की लड़ाई' बन चुके हैं। जनता पार्टी नहीं, नेतृत्व देखकर वोट देती है। जब कांग्रेस यह संदेश देगी कि 'हमारी सरकार बनी तो यह व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा', तब जनता का विश्वास और समर्थन दोनों बढ़ेंगे।