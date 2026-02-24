भोपाल में 4 मार्च को धुलेंदी पर स्थानीय अवकाश की माँग को लेकर हिन्दू उत्सव समिति ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

suvichar

भोपाल ब्यूरो

, मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (15:30 IST)
रंगों के उल्लास और सांस्कृतिक परंपराओं की गरिमा से जुड़ा राजधानी का प्रतिष्ठित होली जुलूस इस वर्ष परिवर्तित तिथि पर निकलेगा। 3 मार्च मंगलवार को ग्रहण होने के कारण रंगों का पर्व होली (धुलेंदी) उस दिन नहीं मनाया जा सकेगा। इसी कारण श्री हिंदू उत्सव समिति भोपाल ने निर्णय लिया है कि होली का पारंपरिक और भव्य जुलूस अब 4 मार्च, बुधवार को निकाला जाएगा और उसी दिन धुलेंदी का पर्व भी पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा।

होली का शासकीय अवकाश पहले से 3 मार्च को निर्धारित है, जबकि होली के पर्व का आयोजन 4 मार्च को होगा, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को ज्ञापन सौंपकर 4 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित करने की माँग की है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि होली का यह जुलूस वर्षों से भोपाल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रहा है। इसमें शहर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा हजारों श्रद्धालु सहभागिता करते हैं। 4 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए । जिससे अधिक से अधिक नागरिक इस परंपरागत आयोजन में सम्मिलित होकर उत्सव की गरिमा और जनभागीदारी को सशक्त बना सकेंगे।

समिति का कहना है कि यह केवल एक जुलूस नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता और परंपराओं के संरक्षण का जीवंत प्रतीक है। अतः प्रशासन से अपेक्षा है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए 4 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाए, ताकि पूरा शहर एक साथ रंगों के इस महापर्व का आनंद ले सके।

