Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2047 तक प्रदेश की इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन डॉलर होगी: डॉ. मोहन यादव

दो वर्षों से हर सेक्टर में 14-15 फीसदी से ग्रोथ कर रहा राज्य

Advertiesment
हमें फॉलो करें Chief Minister Dr. Mohan Yadav

विकास सिंह

, शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (19:08 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा के विशेष सत्र में कहा कि हम दो वर्षों से लगभग 14-15 फीसदी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष कहता है कि बजट से ज्यादा कर्जा हो गया। विपक्ष को हिसाब ढंग से लगाना चाहिए। बात आंकड़ों पर होनी चाहिए। एक साल के अंदर अगर हमने लगभग 82 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, तो हमारा बजट 4 लाख 21 हजार करोड़ का था। नई सरकार को पुरानी सरकारों के लिए कर्ज का ब्याज भी देना पड़ता है, मूलधन भी देना पड़ता है। सरकार दलों के साथ बनती-बिगड़ती रहती है, लेकिन देनदारियों तो वही रहेंगी। 
 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमने केवल 82 हजार करोड़ कर्ज लिया है। अगर इस कर्ज को 4 लाख 21 हजार करोड़ में से घटा दो तो, तो साढ़े तीन लाख करोड़ कहां से आया। हमारी सरकार तीन परसेंट की लिमिट के दायरे में नेक नीति से काम कर रही है। ये हमारी अपनी भावना है। विपक्ष को बात को समझकर जनता के बीच में लाना चाहिए। कोई बैंक में अपना ऋण नहीं बताएगा, तो आने वाले समय में उसकी ग्रोथ-उसका विकास रुक जाएगा। बिजली से लेकर सड़क तक, सारे क्षेत्रों में प्रगति की है। 
 
हर पांच साल में डबल करेंगे बजट-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि साल 2002-03 तक बजट केवल 20 हजार करोड़ रुपये का होता था। हम पांच साल में बजट को डबल करेंगे। ये बजट 2028 तक लगभग सवा तीन लाख करोड़ से करीब 7 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। इस तरह अगले 5 साल में बजट फिर 7 से 14 लाख करोड़ का होगा, उसके अगले साल फिर हमारी सरकार होगी और बजट 14 से 28 लाख करोड़ का होगा। हमारा संकल्प है कि साल 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर होगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels