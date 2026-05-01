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बरगी हादसे की यह तस्वीर देख रो देंगे आप, मां ने आखिरी सांस तक कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाए रखा

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Bargi accident of Jabalpur
BY: विकास सिंह
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (14:01 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (14:57 IST)
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जबलपुर में गुरुवार की शाम बरगी के दर्दनाक हादसे में जब सब कुछ डूब गया-उम्मीदें, सांसें, आवाजें- तब भी एक मां की ममता नहीं डूबी। वो मां, जिसने खुद को लाइफ जैकेट में बांधा, लेकिन अपने बेटे को सीने से इस तरह समेटे रखा जैसे कह रही हो, "डर मत, मैं हूं ना..."। बरगी हादसे के बाद आज सुबह रेस्क्यू के दौरान जब बचाव दल ने मां और बेटे का शव निकला तो सभी की आंखे नम हो गई।

दिल्ली से जबलपुर घूमने आया परिवार घटना के वक्त क्रूज पर सवार था। बरगी की बागी लहरों में जब क्रूज डूबने लगा तो माँ ने अपने बेटे को एक ही लाइफ जैकेट के भीतर समेट लिया था। जैसे अपनी सांसों के साथ उसे भी जिंदा रखने की आखिरी कोशिश कर रही हो। जब उनका शव मिला, तब भी मां के हाथ बच्चे की पीठ पर जकड़े हुए थे। इतने कसकर कि दोनों को अलग करना भी मुश्किल हो गया।

बरगी में गुरुवार शाम पानी की लहरें बेरहम थीं, वक्त निर्दयी था, पर एक मां का प्यार उससे भी ज्यादा मजबूत निकला। जो अपने कलेजे के टुकडे को अपनी अंतिम सांसों तक अपने सीने से चिपका कर रखी हुई थी। यह तस्वीर मां की ममता की वह जिंदा तस्वीर है, जो यह चीख-चीख कर कह रही है कि मां आखिरी पल तक यही कोशिश की उसका बच्चा बच जाए.। मां की बाहों की पकड़ ये बता रही थी कि मौत भी उस रिश्ते को अलग नहीं कर सकी। बरगी की लहरें आज खमोश होगी लेकिन वह इस  भी गवाही दे रही होंगी, कि ममता कभी हारती नही। वो आखिरी सांस तक अपने बच्चे को थामे रहती है।

अब तक 9 के शव मिले-जबलपुर के बरगी डैम में पर्यटन विभाग के क्रूज के पलटने और डूबने की घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब कई लोग लापता है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में 40-45 लोग मौजूद थे। वहीं घटना स्थल पर अब भी रेसक्यू ऑपरेशन जारी है और लापता लोगों को तलाशने की कोशिश जारी है। क्रूज को रस्सियों के सहारे किनारे लाया जा चुका है। 
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रोक के बाद भी चल रहा था क्रूज- बरगी डैम में पर्यटन विभाग की ओर से चलाया जा रहा क्रूज नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। दो साल पहले एनजीटी के आदेश पर प्रदेश में नर्मदा नदी समेत सभी वॉटर बॉडी में क्रूज और मोटर बोट चलाने पर रोक लगी थी। 

दरसल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की भोपाल बेंच ने सितंबर 2023 में पर्यावरणविद् सुभाष पांडे की याचिका पर  मध्य प्रदेश के वॉटर बॉडीज में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली क्रूज और मोटर बोट के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी का यह फैसला भोपाल के बड़े तालाब समेत नर्मदा समेत प्रदेश में दूसरी नदियों और जलस्रोतों पर भी लागू है। दरअसल NGTने यह आदेश डीजल और पेट्रोल इंजनों से निकलने वाला धुआं और सल्फर/नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी को एसिडिक बनाने से जलीय जीवों और पीने के पानी के लिए कैंसरकारी और हानिकारक होने के कारण दिया था। NGT के इस आदेश के बाद भोपाल में बड़े तालाब पर चलने वाले क्रूज को बंद कर दिया गया था।  

हादसे के बाद जांच के आदेश- वहीं बरगी हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग पूरे मामले की जांच करेगा। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि पूरे प्रदेश में क्रूच संचालन पर रोक लगा दी गई है।  

पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि विभाग को जांच के आदेश दिए हैं अगर कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जितने क्रूज चल रहे हैं उनका पहले परीक्षण किया जाए, सेफ होने पर ही संचालन किया जाएगा।

वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस हादसे में दिवंगत नागरिकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी  संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है।
 

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