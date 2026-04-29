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मध्यप्रदेश में UCC के दायरे से बाहर रहेंगे आदिवासी, RSS और सरकार के बीच मंथन?

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Tribals will remain outside the scope of UCC in Madhya Pradesh
BY: विकास सिंह
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (14:43 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (14:49 IST)
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मध्यप्रदेश में समान नागिरक संहिता को लागू करने की उल्टी गिनती शुरु हो गई है। प्रदेश में UCC को लागू करने को लेकर सरकार ने एक उच्चस्तीरय समिति का गठन कर दिया है। समिति प्रदेश में  UCC को लेकर विभिन्न विधिक, सामाजिक-प्रशासनिक पहलुओं का गहन अध्ययन कर अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। दरअ्सल UCC भाजपा के साथ राष्ट्रीय  स्वयं सेवक का एक बहुत पुराना एजेंडा है और अब भाजपा शासित राज्य इसके लागू कर इसे अमलीजामा पहना रहे है।

वहीं प्रदेश में UCC लागू करने को लेकर उच्चस्तरीय समिति के गठन के बाद मंगलवार रात  सीएम हाउस में सरकार, संगठन और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, आरएसएस के सह-सरकार्यवाह अरुण कुमार, क्षेत्र प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रदेश में यूनिफाइड सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने को लेकर अहम चर्चा हुई है। इसके साथ बैठक में प्रदेश में हिंदू एकता को बढ़ावा देने वाली सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक UCC को लेकर आदिवासियों  को लेकर कोई भ्रम नहीं फैले इसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। 

मघ्यप्रदेश में UCC से बाहर रहेंगे आदिवासी?-मध्यप्रदेश में UCC  के दायरे में क्या आदिवासी आएंगे या वोट बैंक के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण आदिवासी समाज को सरकार को यूसीयी के दायरे से बाहर रखेगी, यह एक बड़ा सवाल है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहले ही आदिवासी समाज को UCC के दायरे से बाहर रखने की मांग कर चुके है। समान नागरिक संहिता को लेकर उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिनका संरक्षण जरूरी है। उन्होंने मांग की है कि आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा जाए और इसे लेकर सरकार अपनी स्टैंड स्पष्ट करे।

दरअसल UCC को लेकर आदिवासी समाज को राजनीति की वजह भी है। मध्यप्रदेश में 21.5 फीसदी वोट बैंक रखने वाले आदिवासी वर्ग के लिए 47 विधानसभा सीट आरक्षित भी है। वहीं करीब 100 सीटों पर आदिवासी वोटर्स गेमचेंजर की भूमिका निभाते है। दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तो प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने 24 सीटों पर जीत हासिल की है वहीं कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जहां प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं गौर करने वाली बात यह है आदिवासी वोटर्स की बाहुल्यता वाली सीटों पर सबसे अधिक मतदान हुआ।

ऐसे में आदिवासी वोटर्स को देखते हुए मध्यप्रदेश में भी मोहन सरकार आदिवासियों को UCC के दायरे से बाहर रख सकती है, जैसा UCC लागू करने वाले देश के पहले राज्य उत्तराखंड में किया गया है। सूत्र बताते है कि आदिवासियों को UCC के दायरे से बाहर रखने की अपनी मंशा संघ ने भी सरकार के सामने रख दी है।
 

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