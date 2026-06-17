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मध्यप्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित होगा UCC विधेयक, सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिए संकेत?

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UCC Bill to be passed during the Monsoon Session of the Madhya Pradesh Legislative Assembly; Uniform Civil Code in Madhya Pradesh; Chief Minister Dr. Mohan Yadav. मध्यप्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित होगा UCC विधेयक
BY: भोपाल ब्यूरो
Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 (13:09 IST) Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 (13:16 IST)
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भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मोहन सरकार कॉमन सिविल कोड से जुड़ा विधयेक लाने की तैयारी में है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल ने चाहा तो विधानसभा के इसी सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होगा। 
 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विधानसभा के इसी सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश होगा। इसके अलावा विधानसभा सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय भी लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से यूसीसी विधेयक इसी सत्र में पारित होगा।

दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश अब समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुका है। जनभागीदारी के जरिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी है। यूसीसी को लागू करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। समिति धार्मिक लोगों से राय ले रही है। इसके साथ UCC पर प्रदेशवासियों से सुझाव देने के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। प्रदेशवासी ucc.mp.gov.in पर जाकर समान नागरिक संहिता को लेकर अपने सुझाव दे सकेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि स्वतंत्रता के बाद से ही देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और अब समय आ गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था पर गंभीरता से आगे बढ़ा जाए। उत्तराखंड और गुजरात के  बाद अब मध्यप्रदेश उन राज्यों के श्रेणी में जल्द शुमार होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।

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About Writer भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें

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