Farmer Protest : फिर सड़कों पर क्यों उतरे किसान, 20 KM लंबा जाम, सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानने पर ‘भारत बंद’ की चेतावनी

farmers protest : सरकार के खिलाफ किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है। नागपुर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर जाम लगाया। कांटेदार पेड़ सड़क पर डालकर वाहनों को रोकने की कोशिश की। मीडिया खबरों के मुताबिक प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा वर्धा महामार्ग के पासोडी में मंगलवार शाम से शुरू किए गए महा एल्गार आंदोलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यातायात 16 घंटे से अधिक समय बाधित रहा।

हजारों किसान ट्रैक्टर और बैलगाड़ी लेकर अमरावती से नागपुर बॉर्डर पहुंचे। किसानों को नागपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। ताजा खबरों के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद किसानों ने हटना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्वत: इस मामले पर संज्ञान लिया है। बच्चू कडू ने मीडिया से कहा कि हम अदालत के आदेश का पालन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस को हमें बताना चाहिए कि वे हमें कहां ले जा रहे हैं और हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं।