बारामती में विमान हादसा, बाल बाल बचा पायलट, यहीं गिरा था अजित पवार का प्लेन

Baramati Plane accident : महाराष्‍ट्र में बारामती के गोजुबावी गांव आज सुबह 'रेडबर्ड' कंपनी का एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार ट्रेनी पायलट सुरक्षित है। यह वही गांव है, जहां कुछ समय पहले महाराष्‍ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान भी हादसे का शिकार हुआ था।

पुणे जिले के बारामती MIDC क्षेत्र के गोजुबावी में आज सुबह रेड बर्ड कंपनी का एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त इलाके में अफरा-तफरी मच गई। विमान में मौजूद पायलट को मामूली चोटें आईं और वह सुरक्षित बाहर निकल आया।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंच गईं। हादसे की वजह इंजन फेल होना बताई जा रही है। गौरतलब है कि 28 जनवरी को बारामती में एक विमान हादसे में महाराष्‍ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी।

बताया जा रहा है कि यह विमान रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (FTO) का था। इसी कंपनी का विमान झारखंड के चतरा जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई थी।

edited by : Nrapendra Gupta