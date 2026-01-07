Maharashtra में BJP नेताओं का कांग्रेस और AIMIM से गठबंधन, भड़के देवेन्द्र फडणवीस, दी चेतावनी

देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के नेताओं पर अंबरनाथ और अकोला में कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाया और इस पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की वरिष्ठ नेतृत्व से ऐसे गठबंधनों की कोई स्वीकृति नहीं है और यह संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन है।

फडणवीस ने एक समाचार चैनल से कहा कि मैं यह बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ कोई भी गठबंधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी स्थानीय नेता ने इस तरह का निर्णय खुद लिया है, तो यह अनुशासन के लिहाज से गलत है और कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे गठबंधनों को पलटने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

बुधवार को रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के कुछ नगर परिषदों में कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ पोस्ट-पोल गठबंधन किया है। नगर निगम चुनाव के बाद, कुछ बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के साथ 'अंबरनाथ विकास आघाड़ी' के तहत अंबरनाथ नगर परिषद का नेतृत्व बनाने के लिए हाथ मिलाया। बीजेपी नेताओं ने अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में एआईएमआईएम और कई अन्य पार्टियों के साथ भी ऐसा ही गठबंधन किया।

कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बुधवार को महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन की खबरों का खंडन किया। उनका कहना था कि यह सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन नहीं है, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शिवसेना द्वारा की गई 'भ्रष्टाचार' के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं।



उन्होंने एक्स पर लिखा "अंबरनाथ में, पार्टी के संबद्धता और प्रतीकों को छोड़कर, विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर शिंदे सेना द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ अंबरनाथ विकास मोर्चा का गठन किया है। इसमें निर्दलीय भी शामिल हैं। इसलिए यह खबर गलत है कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आ गए हैं।

गठबंधन की रिपोर्टों ने शिवसेना में तीव्र विरोध उत्पन्न किया, जो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सत्ता साझा करती है, लेकिन अब अंबरनाथ में सत्ता समीकरण से बाहर हो गई है। शिंदे गुट के विधायक बालाजी किनीकर ने इस गठबंधन को "अधार्मिक गठबंधन" करार दिया और बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप लगाया। "जो पार्टी कांग्रेस-मुक्त भारत की बात करती थी, वही अब कांग्रेस के साथ शासन कर रही है। यह कुछ और नहीं, बल्कि शिवसेना को पीछे से छुरा घोंपने जैसा है," उन्होंने आरोप लगाया। Edited by: Sudhir Sharma