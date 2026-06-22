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BMW Accident: 251 Kmph की रफ्तार से दौड़ी कार एक्सप्रेसवे पर पलटी, दो युवाओं की दर्दनाक मौत

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bmw car accident
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (10:54 IST) Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 (11:10 IST)
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BMW Accident : मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर 251 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक BMW कार डिवाइडर से टकराकर कई बार पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में जन्मदिन मना रहे दो युवाओं की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह पिचक गई और उसका इंजन दुर्घटना वाली जगह से लगभग 30 मीटर दूर जा गिरा।
 
मृतकों की पहचान फुटबॉल प्लेयर योगेश नेगी (26) और रेबेका जैकब (24) के तौर पर हुई है। योगेश नेगी बदलापुर (पश्चिम) का रहने वाला था और अपना जन्मदिन मना रहा था। वहीं रेबेका जैकब बांद्रा में रहती थी। BMW के मालिक अंगद भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हैं। उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
 
पुलिस के मुताबिक तीनों ने बदलापुर (पश्चिम) में योगेश नेगी का जन्मदिन मनाया और फिर एक्सप्रेसवे की ओर निकल गए। पुलिस को 9,000 रुपए का एक बिल मिला है।
 
एक मृतक ने घटना से कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिसमें BMW को 251 किमी/घंटा तक की रफ्तार से चलाते हुए दिखाया गया है। जांचकर्ताओं को शक है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने और शायद स्टंट करने की वजह से यह हादसा हुआ होगा। पुलिस इस पोस्ट की भी जांच कर रही है।
 

ऐसे हुआ भीषण हादसा

एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों को जाने से रोकने के लिए कई जगहों पर सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं। पुलिस को शक है कि तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते समय ड्राइवर ने शायद ऐसे ही किसी अवरोध से बचने की कोशिश की और गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद कार सेंट्रल डिवाइडर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के कारण कार उछल गई और दो डिवाइडर सेक्शन के बीच जाकर रुकी। गाड़ी के पुर्ज़ों के दूर-दूर तक बिखर गए। 
edited by : Nrapendra Gupta

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