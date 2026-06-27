Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 (13:54 IST)
Updated Date: Sat, 27 Jun 2026 (14:30 IST)
Maharashtra TET Exam Cancelled : परीक्षा से एक दिन पहले महाराष्ट्र के ठाणे में शनिवार को टीईटी का पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने 28 जून को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी।
महाराष्ट्र में 28 जून, 2026 को विभिन्न एग्जाम सेंटर में महाराष्ट्र टीईटी की परीक्षा आयोजित कराई जानी थी। पेपर लीक के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस ने भिवंडी में एक अभियान चलाकर संदिग्ध सामग्री बरामद की। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।
भिवंडी पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। जांच करने पर पता चला कि इन लोगों के पास मौजूद कुछ सवाल TET जून 2026 के प्रश्न पत्र के सवालों से मेल खाते थे। इसके बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
कब होगी परीक्षा?
इसके बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद परीक्षा की नई तारीख की घोषणा परिषद की वेबसाइट पर की जाएगी।
edited by : Nrapendra Gupta
About Writer
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें