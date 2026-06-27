पेपर लीक के बाद TET परीक्षा रद्द, ओवैसी बोले- सरकार नाकाम; विपक्ष ने खोला मोर्चा

Maharashtra TET Exam Cancelled : पेपर लीक के बाद TET परीक्षा रद्द होने से महाराष्‍ट्र में हड़कंप मच गया। एक ओर परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्र इस खबर से निराश नजर आए तो दूसरी ओर विपक्ष ने भी इस मामले में सरकार को जमकर घेरा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने TET परीक्षा में पेपर लीक पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ALSO READ: परीक्षा से एक दिन पहले महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक, 28 जून की परीक्षा रद्द पेपर लीक के बाद TET परीक्षा रद्द होने से महाराष्‍ट्र में हड़कंप मच गया। एक ओर परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्र इस खबर से निराश नजर आए तो दूसरी ओर विपक्ष ने भी इस मामले में सरकार को जमकर घेरा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने TET परीक्षा में पेपर लीक पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि 'कितनी गड़बड़ है; बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार, जो भारतीय बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर गलत तरीके से गिरफ्तार करने में माहिर है, TET पेपर लीक को रोकने में नाकाम रही है। इस पेपर लीक के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? यह सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।'

शिवसेना (यूबीटी) के एमएलसी अंबादास दानवे ने भी कहा कि जिस तरह टीईटी का पेपर लीक हुआ, उसी तरह महाराष्ट्र नीट पेपर लीक का भी केंद्र रहा था। इसके बावजूद सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। टीईटी की परीक्षा तो इसकी तुलना में बहुत छोटी है, फिर भी महाराष्ट्र सरकार इसे सुरक्षित तरीके से आयोजित करने में नाकाम रही।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने 28 जून 2026 को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी ) 2026 को पेपर लीक की आशंका के चलते स्थगित कर दिया है। भिवंडी पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है।

edited by : Nrapendra Gupta