9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म, Maharashtra की घटना ने चौंकाया

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के चार लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। यह मामला मुंबई के पायधुनी इलाके का है, जिसने लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या खाने-पीने के संयोजन से ऐसी घटना हो सकती है।

क्या है पूरा मामला? पायधुनी इलाके में रहने वाले अब्दुल्ला डोकडिया (40), उनकी पत्नी नसरीन (35) और उनकी दो बेटियां आयशा (16) और जैनब (13) अपने घर में मृत पाए गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि परिवार ने 25 अप्रैल की रात करीब 9 बजे बिरयानी खाई थी। इसके बाद देर रात करीब 1 बजे परिवार के सदस्यों ने तरबूज का सेवन किया। अगली सुबह यानी 26 अप्रैल को सुबह 5-6 बजे के बीच सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई।

उल्टी-दस्त की शिकायत, इलाज बेअसर परिवार के सभी सदस्यों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत पास के डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उन्हें इंजेक्शन दिया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ और सभी की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, उसी रात परिवार के साथ पांच अन्य रिश्तेदारों ने भी बिरयानी खाई थी, हालांकि उनकी हालत के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

जांच में जुटी पुलिस फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौत का कारण खाने का कोई रिएक्शन था, फूड पॉइजनिंग या कुछ और। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारण का खुलासा हो सकेगा। Edited by : Sudhir Sharma