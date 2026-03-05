Nagpur में रूह कंपा देने वाली वारदात, पोते ने फेंका रंग तो दादी ने खौलते पानी से नहलाया, CCTV देख दहल जाएगा दिल

महाराष्ट्र के नागपुर से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां होली खेलने की कोशिश कर रहे एक 4-वर्षीय मासूम को अपनी ही दादी के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दादी ने कथित तौर पर गुस्से में आकर पोते पर खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा। लोग आरोपी महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।