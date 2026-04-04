Publish Date: Sat, 04 Apr 2026 (09:35 IST)
Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 (11:08 IST)
Maharastra News in hindi : महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार रात एक कार पानी से भरे कुएं में गिर गई, जिससे एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई। वे एक इवेंट में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे, तभी ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और कार कुएं में गिर गई। डिंडोरी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डिंडोरी के शिवाजी नगर में एक मारुति XL6 कार अनियंत्रित होकर पानी से भरे कुएं में जा गिरी। सभी मृतक डिंडोरी तालुका के इंदोरे गांव निवासी दरगुड़े परिवार के सदस्य थे। मृतकों की पहचान सुनील दत्तु दरगुडे (32), उनकी पत्नी रेशमा, आशा अनिल दरगुडे (32) और परिवार के छह बच्चों के रूप में हुई है। इनमें 7 से 14 साल की उम्र की 5 लड़कियां और 11 साल का एक लड़का शामिल है।
बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब परिवारिक कार्यक्रम में भाग लेकर सभी घर लौट रहे थे। अंधेरे में अचानक चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया और कार सीधे सड़क किनारे बने गहरे कुएं में गिर पड़ी।
हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को बाहर निकाला गया। दिंडोरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना की विस्तृत जांच चल रही है।
edited by : Nrapendra Gupta