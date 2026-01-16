Thank you Maharashtra!



The dynamic people of the state bless the NDA’s agenda of pro-people good governance!



The results of various municipal corporation elections indicate that NDA’s bond with the people of Maharashtra has further deepened. Our track record and vision for… — Narendra Modi (@narendramodi) January 16, 2026

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'धन्यवाद महाराष्ट्र! राज्य के मेहनती लोगों ने NDA के जन-समर्थक सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। अलग-अलग नगर निगम चुनावों के नतीजे बताते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ NDA का रिश्ता और मजबूत हुआ है।