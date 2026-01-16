rashifal-2026

BMC Election Results : BMC चुनाव में जीत पर PM मोदी का पोस्‍ट- थैंक्यू महाराष्ट्र, विकास का विजन लोगों को पसंद आया

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (22:26 IST)
भाजपा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों में अविभाजित शिवसेना के लगभग तीन दशक के दबदबे को खत्म करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और पुणे में भी विजयी रही, जहां उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों के गठबंधन को करारी शिकस्त दी। महाराष्ट्र के 29 नगर निकाय चुनाव में ज्यादातर महायुति गठबंधन की जीत हुई है। 
बीएमसी समेत कई निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। 
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'धन्यवाद महाराष्ट्र! राज्य के मेहनती लोगों ने NDA के जन-समर्थक सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। अलग-अलग नगर निगम चुनावों के नतीजे बताते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ NDA का रिश्ता और मजबूत हुआ है। 
राज्य में निगम चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग हुई थी। 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निगम की कुल 2869 सीटें हैं। इनमें से 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं।

