मुंबई को मिली नई मेयर: कौन हैं रितु तावड़े? तीन बार पार्षद रह चुकी भाजपा नेता

कौन हैं रितु तावड़े

रितु तावड़े ने साल 2012 में पहली बार घाटकोपर के वार्ड नंबर 127 से जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2017 में वह घाटकोपर के वार्ड नंबर 121 से निर्वाचित हुईं। इस बार उन्होंने वार्ड नंबर 132 में शानदार जीत हासिल की। रितु तावड़े मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एजुकेशन कमिटी की चेयरमैन भी रह चुकी हैं।