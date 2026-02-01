Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी, हमलावरों ने चलाई 4 गोलियां

Advertiesment
हमें फॉलो करें firing at rohit shetty house

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (07:43 IST)
Rohit Shetty news in hindi : मुंबई के जुहू में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हैं और इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
 
बताया जा रहा है कि रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार राउंड गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं। इस गोलीबारी में अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है।
 
घटना के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें जिसमें पुलिस पूरे इलाके की घेराबंदी करती नजर आ रही है। हमलावर की तलाश में पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

कौन हैं रोहित शेट्टी

51 वर्षीय रोहित शेट्टी अपनी एक्शन और कॉमेडी फिल्मों के लिए मशहूर हैं। 'सिंघम', 'सिंघम रिटर्न्स', 'सिंबा', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'दिलवाले', 'गोलमाल' जैसी 17 फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। रोहित अपने वन-लाइनर्स और कॉमिक टाइमिंग के लिए भी जाने जाते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जयशंकर ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, बोले- सीमा पार आतंकवाद बर्दास्त नहीं किया जाएगा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels