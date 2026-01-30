Dharma Sangrah

सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी CM, प्रमुख विभागों के लिए अड़ी NCP, प्रफुल्ल पटेल संभालेंगे पार्टी की कमान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली/मुंबई , शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (20:08 IST)
Sunetra Pawar to be sworn in as Maharashtra Deputy CM tomorrow : महाराष्ट्र की सियासत फिर एक बार नई करवट लेने वाली है। सुनेत्रा पवार (sunitra panwar) महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बन सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के बीच विलय की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। सूत्रों की मानें तो फरवरी में इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है, जो राज्य के पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलकर रख देगी। शनिवार सुबह 11 बजे एनसीपी विधायकों की बैठक होगी। इसमें सुनेत्रा पवार के नाम पर मुहर लग सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक कल शाम 5 बजे वे पद की शपथ लेंगी। मीडिया खबरों के मुताबिक पार्थ पवार राज्यसभा भेजे जाएंगे।
 
एनसीपी को एकजुट रखेंगी सुनेत्रा पवार 

मीडिया खबरों के मुताबिक NCP के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है। पार्टी चाहती है कि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी, सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का नया उपमुख्यमंत्री बनाया जाए। नेताओं का मानना है कि सुनेत्रा पवार ही वह कड़ी हैं, जो अजित पवार के जाने के बाद पार्टी के दोनों गुटों को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
 
प्रमुख विभाग अपने पास रखने पर अड़ी NCP

एनसीपी ने मुख्यमंत्री फडणवीस के सामने यह शर्त भी रखी है कि अजित पवार के पास रहे प्रमुख विभाग- वित्त, योजना, राज्य उत्पाद शुल्क और अल्पसंख्यक विकास- पार्टी के पास ही रहने चाहिए। कल होने वाली विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, जो उनके डिप्टी सीएम बनने की राह साफ कर देगा।
महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबल ने मीडिया को बताया कि आज हम सीएम से मुलाकात किए और कल भी हम मिले थे। कल हो सकता है कि शपथ से लेकर सारी चीज़ों का निर्णय लिया जाए। एक दो घंटे में निर्णय आ जाएगा। 
 

क्या कहा छगन भुजबल ने 

महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक दल की बैठक 31 जनवरी को मुंबई में होगी, जिसमें दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को नेता चुना जाना लगभग तय है। भुजबल ने यहां राकांपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि सुनेत्रा पवार का उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह यदि शनिवार को ही होता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इस संबंध में निर्णय पार्टी के विधायक दल द्वारा लिया जाए।
 
प्रफुल्ल पटेल को मिल सकती है NCP की कमान

मीडिया खबरों के मुताबिक वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष (Working President) बनाया जा सकता है। वे अजित पवार की जगह पार्टी की बागडोर संभालेंगे। इस रणनीति को लेकर सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे दिग्गज नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर लगातार बैठकें कर रहे हैं।
क्या अजित पवार की थी अंतिम इच्छा

इस विलय के पीछे सबसे बड़ी भावनात्मक वजह अजित पवार की आखिरी इच्छा बताई जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक उनकी करीबी सहयोगी किरण गुर्जर ने खुलासा किया कि अजित पवार दोनों गुटों को फिर से एक होते देखना चाहते थे। शरद पवार गुट के नेता राजेश टोपे ने भी संकेत दिए हैं कि विलय की बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और जिला परिषद चुनाव के बाद इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma

