Mahatma Gandhi : महात्मा गांधी की जीवनी और विचार, जो आज भी बदल सकते हैं आपकी जिंदगी

WD Feature Desk

, बुधवार, 28 जनवरी 2026 (12:15 IST)
Mahatma Gandhi in Hindi: महात्मा गांधी, एक ऐसा नाम जिसने बिना हथियार उठाए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 'सत्य' और 'अहिंसा' को अपना अस्त्र बनाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने न केवल भारत को आजादी दिलाई, बल्कि पूरी मानवता को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। आज के दौर में, जब दुनिया संघर्षों से जूझ रही है, गांधी जी के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं।
 
  1. सादगी और संकल्प की प्रतिमूर्ति 'बापू'
  2. स्वतंत्रता संग्राम में योगदान
  3. गांधीवादी विचारधारा के स्तंभ
  4. महात्मा गांधी-FAQs
 

सादगी और संकल्प की प्रतिमूर्ति 'बापू'

 
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भारत में हुई, जिसके बाद वे वकालत की पढ़ाई करने लंदन गए। दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ हुए नस्लीय भेदभाव ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया।
 

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

 
भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। उनके प्रमुख आंदोलनों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी...
 
चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह: किसानों के हक की लड़ाई।
 
असहयोग आंदोलन (1920): ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार।
 
दांडी मार्च (1930): नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा की शुरुआत।
 
भारत छोड़ो आंदोलन (1942): 'करो या मरो' के नारे के साथ अंतिम प्रहार।
 

गांधीवादी विचारधारा के स्तंभ

 
गांधी जी का मानना था कि साध्य (Goal) जितना पवित्र हो, साधन (Means) भी उतने ही शुद्ध होने चाहिए। उनके तीन मुख्य सिद्धांत थे:
 
सत्य: हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना।
 
अहिंसा: मन, वचन और कर्म से किसी को चोट न पहुँचाना।
 
स्वदेशी: आत्मनिर्भर बनने के लिए स्थानीय वस्तुओं (जैसे खादी) का उपयोग।
 

महात्मा गांधी-FAQs

 
Q1. महात्मा गांधी को 'महात्मा' की उपाधि किसने दी थी? 
A. गांधी जी को सबसे पहले रवींद्रनाथ टैगोर ने 'महात्मा' कहकर संबोधित किया था।
 
Q2. गांधी जी को 'राष्ट्रपिता' किसने कहा? 
A. सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार आजाद हिंद रेडियो से गांधी जी को 'राष्ट्रपिता' संबोधित किया था।
 
Q3. गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 
A. हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को 'अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में भी मनाया जाता है।
 
Q4. गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? 
A. उनकी आत्मकथा का नाम 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' (My Experiments with Truth) है।
 
Q5. गांधीजी की मृत्यु कब हुई?
A. 30 जनवरी 1948 को।
 
30 जनवरी 1948 को गांधी जी इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। वे कहते थे, 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।' उनका जीवन हमें सिखाता है कि इच्छाशक्ति के बल पर कोई भी बदलाव लाया जा सकता है।
 
