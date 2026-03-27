महावीर जयंती पर करें ये 5 कार्य, मिलेगा सुख और शांति का आशीर्वाद

shaanti aur khushee kaise praapt karen: भगवान महावीर जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्म-मंथन और शांति की ओर बढ़ने का दिन है। यदि आप इस दिन श्रद्धापूर्वक ये 5 कार्य करते हैं, तो मानसिक शांति के साथ-साथ जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। आइए यहां जानें जीवन में सुख और शांति लाने हेतु इस अवसर पर क्या-क्या कार्य करें...ALSO READ: Mahavir Swami Quotes: भगवान महावीर के 10 अनमोल विचार जो बदल देंगे आपका जीवन भगवान महावीर जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्म-मंथन और शांति की ओर बढ़ने का दिन है। यदि आप इस दिन श्रद्धापूर्वक ये 5 कार्य करते हैं, तो मानसिक शांति के साथ-साथ जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। आइए यहां जानें जीवन में सुख और शांति लाने हेतु इस अवसर पर क्या-क्या कार्य करें...

1. 'जियो और जीने दो' का संकल्प (जीव दया) महावीर जयंती के दिन किसी भी बेजुबान पक्षी या जानवर की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है।

क्या करें: पक्षियों के लिए दाना-पानी रखें या किसी गौशाला में घास दान करें। चींटियों को आटा डालना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। यह कार्य 'अहिंसा' के सिद्धांत को सार्थक बनाता है।

2. इंद्रिय संयम और सात्विक आहार भगवान महावीर ने 'संयम' को जीवन का आधार माना था। इस दिन अपने खान-पान और व्यवहार पर नियंत्रण रखें।

क्या करें: इस दिन पूर्णतः सात्विक भोजन (प्याज-लहसुन रहित) ग्रहण करें। क्रोध, अहंकार और कटु शब्दों से बचें। मौन का पालन करना या कम बोलना भी मानसिक शांति के लिए उत्तम है।

3. अपरिग्रह का अभ्यास (दान-पुण्य) अपरिग्रह का अर्थ है- जरूरत से ज्यादा संचय न करना। हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, लेकिन किसी और के काम आ सकती हैं।

क्या करें: अपनी पुरानी किताबें, कपड़े या धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दान करें। यह मन के लोभ को कम करने में मदद करता है।

4. महावीर स्वामी के 5 सूत्रों का पाठ इस पावन दिन पर भगवान महावीर द्वारा दिए गए पांच महाव्रतों (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य) को पढ़ने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें।

क्या करें: घर में भगवान महावीर की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और उनके अनमोल वचनों का चिंतन करें।

5. क्षमा मांगना और करना जैन धर्म में 'मिच्छामी दुक्कड़म' का बहुत महत्व है। यह मन को हल्का करने का सबसे प्रभावी तरीका है।

क्या करें: यदि जाने-अनजाने में आपके कारण किसी को कष्ट पहुंचा हो, तो आज उनसे नि:संकोच क्षमा मांगें। साथ ही, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन्हें भी मन से माफ कर दें। इससे पुरानी कड़वाहट खत्म होती है और सुख का आशीर्वाद मिलता है।

विशेष मंत्र: इस दिन 'णमोकार मंत्र' का जाप करना अत्यंत लाभकारी और शांतिदायक होता है।