rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






माघ बिहु पर किस देवता की होती है पूजा?

Advertiesment
हमें फॉलो करें माघ बिहु

WD Feature Desk

, मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (15:35 IST)
Bhogali Bihu 2025 Date: मकर संक्रांति के आसपास ही असम का खास त्योहार माघ बिहू का पर्व माघ मास में आता है। इसे भोगाली बिहू और  मगहर दोमही भी कहते हैं। इस बार 15 जनवरी 2026 को यह त्योहार मनाया जाएगा। माघ बिहू असम में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है और यह इस क्षेत्र में फसल कटाई के मौसम के खत्म होने का प्रतीक है।
 
माघ बिहु पर किस देवता की होती है पूजा?
माघ बिहू मुख्य रूप से अग्नि देव (Fire God) की पूजा का त्योहार है। असम के इस फसल उत्सव (Harvest Festival) में पूजा की प्रक्रिया बहुत ही विशेष और प्रकृति से जुड़ी होती है।
 
1. मेजी (Meji) और भेलाघर: उत्सव की सुबह लोग बांस, पराली और लकड़ी से बनी 'मेजी' जलाते हैं। जलती हुई मेजी को 'अग्नि देव' का प्रतीक माना जाता है।
 
2. प्रार्थना: लोग अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं और अग्नि देव से आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वाद और समृद्धि मांगते हैं।
 
3. प्रसाद: मेजी की आग में तिल, चावल, पीठा (चावल का केक) और अन्य पारंपरिक व्यंजन अर्पित किए जाते हैं।
 
4. सूर्य देव का आभार: चूँकि यह मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, इसलिए कई लोग इस दिन सूर्य देव के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि फसल पकने में उनकी रोशनी का बड़ा योगदान होता है।
 
संक्षेप में: माघ बिहू में किसी मूर्ति की पूजा के बजाय अग्नि को ही देवता मानकर उनकी आराधना की जाती है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Guru Gokuldas: गुरु गोकुलदास जयंती: जीवन परिचय, 6 अनसुने तथ्य, महत्व और प्रमुख शिक्षाएं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels