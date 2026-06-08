15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

अगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

आइए जानते हैं इस रेंज के टॉप 5 मोबाइल्स के बारे में: 1. Moto G64 5G मोटोरोला का यह फोन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें बिना किसी फालतू ऐप्स (Bloatware) के क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए।

डिस्प्ले : 6.5-इंच FHD+ IPS LCD, 120Hz रिफ्रेश रेट प्रोसेसर : MediaTek Dimensity 7025

कैमरा : 50MP (OIS के साथ) + 8MP रियर, 16MP फ्रंट बैटरी : 6000mAh, 30W चार्जिंग खासियत : इसकी 6000mAh की विशाल बैटरी और OIS कैमरा इस बजट में इसे सबसे अलग बनाता है।

2. Samsung Galaxy M15 5G अगर आपको सैमसंग का भरोसा और बेहतरीन डिस्प्ले चाहिए, तो यह फोन एक परफेक्ट चॉइस है।

डिस्प्ले : 6.5-इंच Super AMOLED, 90Hz रिफ्रेश रेट प्रोसेसर : MediaTek Dimensity 6100+ कैमरा : 50MP + 5MP + 2MP रियर, 13MP फ्रंट

बैटरी : 6000mAh, 25W चार्जिंग खासियत: इस बजट में Super AMOLED स्क्रीन और 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलना बड़ी बात है।

3. Realme NARZO 70x 5G स्टाइलिश लुक और सुपरफास्ट चार्जिंग चाहने वाले युवाओं के लिए यह एक शानदार विकल्प है।

डिस्प्ले : 6.72-इंच FHD+, 120Hz रिफ्रेश रेट प्रोसेसर : MediaTek Dimensity 6100+

कैमरा : 50MP + 2MP रियर, 8MP फ्रंट बैटरी : 5000mAh, 45W SUPERVOOC चार्जिंग खासियत : इसका 45W का फास्ट चार्जर फोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देता है।

4. Redmi 13C 5G अगर आप 15,000 से भी काफी कम खर्च करना चाहते हैं और एक सॉलिड 5G फोन चाहते हैं, तो रेडमी का यह फोन बजट-फ्रेंडली किंग है।

डिस्प्ले : 6.74-इंच HD+, 90Hz रिफ्रेश रेट प्रोसेसर : MediaTek Dimensity 6100+

कैमरा : 50MP AI Dual रियर, 5MP फ्रंट बैटरी : 5000mAh, 18W चार्जिंग खासियत : कम कीमत में दमदार 5G परफॉर्मेंस और प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन।

5. Vivo T3x 5G गेमिंग और परफॉर्मेंस के शौकीनों के लिए वीवो का यह स्मार्टफोन इस सेगमेंट में सबसे तेज प्रोसेसर्स में से एक के साथ आता है।

डिस्प्ले : 6.72-इंच FHD+, 120Hz रिफ्रेश रेट प्रोसेसर : Snapdragon 6 Gen 1

कैमरा : 50MP + 2MP रियर, 8MP फ्रंट बैटरी : 6000mAh, 44W फ्लैशचार्ज खासियत : स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के कारण इसमें गेमिंग बहुत स्मूथ होती है और बैटरी बैकअप भी लाजवाब है।

निष्कर्ष : यदि आपकी प्राथमिकता बैटरी और क्लीन सॉफ्टवेयर है तो Moto G64 चुनें। बेहतर स्क्रीन के लिए Samsung M15 और फास्ट चार्जिंग के लिए Realme NARZO 70x एक बढ़िया विकल्प है।