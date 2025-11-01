एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

Elon Musk: “I am not working on a phone. I can tell you where I think things will go, which is that we’re not going to have a phone in the traditional sense. What we’ll call a phone will really be an edge node for AI inference with some radios to connect. Essentially, you’ll have… pic.twitter.com/t0z28CVmKU — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 31, 2025

जो रोगन के पॉडकास्ट पर बड़ा खुलासा : 31 अक्टूबर को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किए गए इस क्लिप को लाखों व्यूज मिल चुके हैं, और बहस छिड़ गई है—क्या यह टेक क्रांति है या सिर्फ मस्क की दूर की कौड़ी?

यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) का भविष्य का खाका है! जो हाल ही में जो रोगन (Joe Rogan) के मशहूर पॉडकास्ट में सामने आया और इसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है।