HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। कंपनी के मुताबिक Sarvam AI, Sanchar Saathi और Flipkart जैसी साझेदारियों के जरिए HMD भारत-केंद्रित इनोवेशन, डिजिटल सुरक्षा और सुलभ टेक्नोलॉजी अनुभव को मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों तक पहुंचाने पर फोकस कर रही है।

इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। HMD Vibe 2 5G को दो वेरिएंट — 4GB + 64GB और 4GB + 128GB — में लॉन्च किया गया है। यह स्मार्टफोन Cosmic Lavender, Nordic Blue और Peach Pink जैसे तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

कंपनी के मुताबिक HMD Vibe 2 5G खासतौर पर युवा भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह स्मार्टफोन AI आधारित फीचर्स, भविष्य के लिए तैयार 5G कनेक्टिविटी और प्रीमियम डिजाइन के साथ सब-10 हजार रुपये की कैटेगरी में पेश किया गया है।

HMD Vibe 2 5G में लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। फोन में 6,000mAh की बड़ी एडैप्टिव बैटरी मिलती है, जिसे 18W इन-बॉक्स चार्जर का सपोर्ट प्राप्त है। स्मार्टफोन में IP64 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। यह ऑक्टा-कोर 2.3GHz प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP डुअल AI कैमरा सेटअप दिया गया है, जो अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में बेहतर तस्वीरें लेने में सक्षम है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP फ्रंट कैमरा मौजूद है। Edited by : Sudhir Sharma