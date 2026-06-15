Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोन

Honor एक बार फिर बैटरी लाइफ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चीन से सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10,000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी और 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है और तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी।

10,000 निट्स ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले ला सकती है कंपनी यह जानकारी मशहूर टिप्स्टर Digital Chat Station ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर साझा की है। टिप्स्टर के अनुसार, कंपनी ऐसे डिस्प्ले पर काम कर रही है जिसकी पीक ब्राइटनेस 10,000 निट्स तक पहुंच सकती है। यह मौजूदा फ्लैगशिप स्मार्टफोनों के मानकों से भी काफी आगे होगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां अक्सर पीक ब्राइटनेस के आंकड़े आदर्श परीक्षण परिस्थितियों में हासिल करती हैं। सामान्य उपयोग के दौरान उपयोगकर्ताओं को हर समय 10,000 निट्स ब्राइटनेस देखने को नहीं मिलेगी।

फोन के अन्य फीचर्स का खुलासा नहीं फिलहाल इस स्मार्टफोन के मॉडल नाम, प्रोसेसर, कैमरा, चार्जिंग तकनीक और लॉन्च डेट जैसी जानकारियां सामने नहीं आई हैं। रिपोर्ट में केवल बैटरी और डिस्प्ले से जुड़ी जानकारी का ही उल्लेख किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह डिवाइस कंपनी की मौजूदा बैटरी-केंद्रित Win सीरीज का हिस्सा होगा या फिर कोई बिल्कुल नया प्रोडक्ट होगा। आने वाले समय में सर्टिफिकेशन और नई लीक के जरिए इसके बारे में अधिक जानकारी सामने आ सकती है।

स्मार्टफोन हार्डवेयर की सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश नई लीक से साफ संकेत मिलते हैं कि Honor खुद को "बड़ी बैटरी" और "अल्ट्रा-ब्राइट डिस्प्ले" वाले स्मार्टफोनों की पहचान के रूप में स्थापित करना चाहती है। कंपनी ऐसे डिवाइस विकसित करने पर जोर दे रही है जो भारी-भरकम महसूस हुए बिना लंबी बैटरी लाइफ और शानदार स्क्रीन अनुभव प्रदान कर सकें। यदि Honor वास्तव में 10,000mAh बैटरी और 10,000 निट्स ब्राइटनेस वाले स्मार्टफोन को बाजार में उतारने में सफल रहती है, तो यह स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक नया मानक स्थापित कर सकता है। Edited by: Sudhir Sharma