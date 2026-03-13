iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO ने भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

iQOO Z11x के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स iQOO Z11x में 6.76-इंच की LCD डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया है। स्मार्टफोन में 8GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है।

iQOO Z11x में अपने पिछले मॉडल iQOO Z10x जैसा ही रियर कैमरा सेटअप बरकरार रखा गया है। इसमें ड्यूल कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 32-मेगापिक्सल का पंच-होल कैमरा दिया गया है। खास बात यह है कि फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं। बैटरी की बात करें तो iQOO Z11x में 7,200 mAh की विशाल बैटरी दी गई है, जो 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

iQOO ने Z11x के लिए दो साल के एंड्रॉइड OS अपडेट और चार साल के सुरक्षा पैच का वादा किया है। यह ड्यूल सिम सपोर्ट करता है और आउट-ऑफ-द-बॉक्स Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलता है। स्मार्टफोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और धूल व पानी से बचाव के लिए इसे IP68 और IP69+ रेटिंग मिली है।

iQOO Z11x 5G की कीमत, रंग और उपलब्धता iQOO Z11x 5G की कीमत इसके बेस वेरिएंट (6GB RAM + 128GB स्टोरेज) के लिए ₹18,999 से शुरू होती है। वहीं, इसके मिड-टियर वेरिएंट (8GB RAM + 128GB) की कीमत ₹20,999 और सबसे हाई कॉन्फ़िगरेशन (8GB RAM + 256GB) की कीमत ₹22,999 रखी गई है। कंपनी Axis बैंक और SBI क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर ₹2,000 तक की तत्काल छूट (डिस्काउंट) भी दे रही है। Edited by : Sudhir Sharma