Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी



मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी। मोटोरोला एज 70 में परफॉरमेंस के लिए स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट मिलता है। स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ वाटर टच टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

इस प्रोसेसर के साथ आने वाला ये भारत में पहला स्मार्टफोन है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए फोन में वेपोर कूलिंग चैंबर है। फोन एंड्रॉएड 16 पर बेस्ड हीलियो UI पर काम करता है। इसके साथ ही ब्रांड 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। कंपनी ने फोन की प्री बुकिंग शुरू कर दी है। Motorola Edge 70 को 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट के साथ मार्केट में उतारा गया है। इसकी कीमत 29,999 रुपए रखी गई है।





लॉन्च ऑफर में कंपनी फोन के साथ 1000 रुपए का कैशबैक दे रही है। स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP अल्ट्रा-वाइड + मैक्रो विजन सेंसर का डुअल सेटअप दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का क्वाड पिक्सल फ्रंट कैमरा है। मोटोरोला एज 70 में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 6.7 इंच डिस्प्ले दिया गया है।





डिवाइस में AI इमेज स्टूडिया, AI प्लेलिस्ट स्टूडियो और मोटो AI असिस्ट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। इसमें मेमोरी कैप्चर, लाइव ट्रांसक्रिप्शन, कॉन्टेक्स्टुअल सजेशंस और स्मार्ट समरीजेशन जैसे फीचर शामिल हैं। कैमरा एप में कई मोटो AI फीचर्स दिए गए हैं। इसमें AI एक्शन शॉट, AI अडेप्टिव स्टेबिलाइजेशन, AI ग्रुप शॉट और AI सिग्नेचर स्टाइल आदि। स्मार्टफोन में सभी लेंस से 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा।





इसमें IP68 और IP69 रेटिंग के साथ मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है। पावर बैकअप कि लिए 5000mAh की सिलीकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है। चार्जिंग के लिए 68W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। Edited by : Sudhir Sharma