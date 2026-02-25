Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह इवेंट सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है, लेकिन दुनिया भर के प्रशंसक इसे घर बैठे लाइव देख सकते हैं। आप सैमसंग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल या नीचे दिए गए लिंक के जरिए Galaxy Unpacked 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

कब और कहाँ देखें लाइव स्ट्रीम? सैमसंग का यह सालाना इवेंट भारतीय समयानुसार आज, 25 फरवरी 2026 को रात 11.30 बजे शुरू होगा। हालांकि यह इवेंट सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है, लेकिन दुनिया भर के प्रशंसक इसे घर बैठे लाइव देख सकते हैं। आप सैमसंग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल या नीचे दिए गए लिंक के जरिए Galaxy Unpacked 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। पल-पल की अपडेट के लिए आप हमारे लाइव ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं।

iPhone 18 Pro Max को मिलेगी सीधी टक्कर माना जा रहा है कि इस इवेंट का मुख्य आकर्षण Samsung Galaxy S26 Ultra होगा। यह फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन इस साल सितंबर में आने वाले Apple iPhone 18 Pro Max को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है।

Galaxy S26 Ultra: क्या होगा खास? (संभावित फीचर्स) लॉन्च से पहले ही टेक यूट्यूबर साहिल करोल ने इस फोन का एक कथित अनबॉक्सिंग वीडियो साझा कर सनसनी मचा दी है। लीक हुई जानकारियों के मुताबिक:

नया डिजाइन: पिछले मॉडल (S25 Ultra) की तुलना में इस बार फ्लैट फ्रेम और ज्यादा उभरा हुआ कैमरा आइलैंड देखने को मिलेगा।

कैमरा बदलाव: पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस का आकार अब आयताकार से बदलकर गोल कर दिया गया है।

S-Pen: पेन की कार्यक्षमता पहले जैसी ही रहने की उम्मीद है, हालांकि इसमें अब भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की कमी खल सकती है।

परफॉर्मेंस के मामले में 'सुपरपावर' लीक हुए बेंचमार्क डेटा (मॉडल नंबर SM-S948B) के अनुसार, Galaxy S26 Ultra ने प्रदर्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं:

AnTuTu v11: इस डिवाइस ने 3.72 मिलियन पॉइंट्स का असाधारण स्कोर हासिल किया है। Geekbench 6: सिंगल-कोर में 3648 और मल्टी-कोर में 10898 का स्कोर दर्ज किया गया है।

OS: यह डिवाइस लेटेस्ट Android 16 पर आधारित होगा। भारत में कितनी होगी कीमत?

सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर अभी कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन लीक्स और पिछले ट्रेंड्स के अनुसार भारत में कीमतें कुछ इस तरह हो सकती हैं:मॉडलस्टोरेजसंभावित कीमत (भारत)Galaxy S26 Ultra12GB + 256GB₹1,29,999 - ₹1,38,000Galaxy S26 Ultra12GB + 512GB₹1,47,000 (लगभग)Galaxy S26 Ultra16GB + 1TB₹1,60,000+ Edited by : Sudhir Sharma