Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।





आइए जानते हैं कीमत, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी के मामले में कौन कितना दमदार है। कीमत के लिहाज से S26 Ultra, S25 Ultra से महंगा है, जबकि iPhone 17 Pro Max का टॉप वेरिएंट सबसे ज्यादा प्रीमियम कीमत पर आता है।





Galaxy S26 Ultra ने Privacy Display, अपग्रेडेड चिपसेट और तेज चार्जिंग के साथ खुद को तकनीकी रूप से आगे रखने की कोशिश की है। वहीं S25 Ultra अभी भी मजबूत स्पेसिफिकेशन के साथ किफायती विकल्प है। दूसरी ओर iPhone 17 Pro Max अपने 2nm A19 Pro चिप और यूनिफॉर्म 48MP कैमरा सिस्टम के जरिए प्रीमियम यूजर्स को आकर्षित करता है।

कीमत और स्टोरेज वेरिएंट Samsung Galaxy S26 Ultra ₹1,39,999 – 256GB/12GB RAM

₹1,59,999 – 512GB/12GB RAM

₹1,89,999 – 1TB/16GB RAM

Samsung Galaxy S25 Ultra

₹1,29,999 – 256GB/12GB RAM

₹1,41,999 – 512GB/12GB RAM

₹1,65,999 – 1TB/12GB RAM

Apple iPhone 17 Pro Max ₹1,59,900 – 256GB

₹1,99,900 – 1TB Galaxy S26 Ultra में 6.9-इंच का QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और पहली बार इन-बिल्ट Privacy Display फीचर मिलता है, जो साइड एंगल से स्क्रीन को प्राइवेट रखता है।

Galaxy S25 Ultra में 6.8-इंच Dynamic LTPO AMOLED 2X स्क्रीन है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स तक जाती है और Gorilla Armor प्रोटेक्शन मिलता है।

iPhone 17 Pro Max में 6.9-इंच Super Retina XDR डिस्प्ले है, जिसमें ProMotion टेक्नोलॉजी और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। यह लेटेस्ट Ceramic Shield प्रोटेक्शन के साथ आता है।

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस S26 Ultra में Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट दिया गया है, जो पिछले जेनरेशन के मुकाबले 19% बेहतर CPU और 39% ज्यादा NPU परफॉर्मेंस का दावा करता है।

S25 Ultra में Snapdragon 8 Elite Gen 4 (या क्षेत्र के अनुसार Gen 1 नाम) प्रोसेसर मिलता है, जिसने अपने पिछले मॉडल से 37% CPU जंप दिया था।

वहीं iPhone 17 Pro Max में Apple का A19 Pro चिपसेट है, जो 2nm प्रोसेस पर आधारित है और Apple Intelligence के लिए खास AI इंजन के साथ आता है।

Galaxy S26 Ultra कैमरा सेटअप 200MP मेन (F1.4)

50MP अल्ट्रा-वाइड

50MP टेलीफोटो (5x ऑप्टिकल)

10MP टेलीफोटो (3x ऑप्टिकल)

Galaxy S25 Ultra कैमरा सेटअप

200MP मेन (F1.7)

12MP अल्ट्रा-वाइड

50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो (5x ऑप्टिकल)

10MP टेलीफोटो (3x ऑप्टिकल)

iPhone 17 Pro Max कैमरा सेटअप 48MP मेन

48MP अल्ट्रा-वाइड

48MP टेलीफोटो (5x ऑप्टिकल)

Samsung जहां हाई-मेगापिक्सल सेंसर पर जोर देता है, वहीं Apple तीनों कैमरों में 48MP का यूनिफॉर्म हाई-रेजोल्यूशन सेटअप देता है।

बैटरी, चार्जिंग और सॉफ्टवेयर Galaxy S26 Ultra में 5,000mAh बैटरी है, जो 60W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है और 30 मिनट में 75% तक चार्ज होने का दावा है। यह Android 16 आधारित One UI 8.5 पर चलता है।

Galaxy S25 Ultra में भी 5,000mAh बैटरी है, लेकिन 45W वायर्ड चार्जिंग तक सीमित है और यह Android 15 आधारित One UI 7 पर काम करता है।

iPhone 17 Pro Max में लगभग 4,683mAh बैटरी दी गई है, जो 30W वायर्ड और 25W MagSafe चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह iOS 19 पर रन करता है। Edited by : Sudhir Sharma