Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।

कैमरे की बात करें तो Vivo V60 5G में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसमें Sony IMX766 सेंसर वाला 50MP ZEISS OIS मेन कैमरा, Sony IMX882 सेंसर वाला 50MP ZEISS सुपर टेलीफोटो लेंस और 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है।

स्मार्टफोन स्लीक और अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ आता है। इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है और इसमें AI-पावर्ड फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी स्मार्टफोन में नए स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर के साथ पावरफुल परफॉर्मेंस का भी दावा करता है। इस स्मार्टफोन की टक्कर टक्कर रियलमी 15 प्रो 5जी, गूगल पिक्सल 8ए, वनप्लस 13आर 5जी, आईकू नियो 10, ऑनर 200 प्रो 5जी जैसे स्मार्टफोन्स से होगी।

4nm पर बेस्ड इस फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन 16 जीबी तक LPDDR4x रैम और 512 जीबी तक UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। वीवो का ये लेटेस्ट फोन एंड्रॉयड 15 पर आधारित फनटच OS 15 पर काम करता है।

कंपनी ने दावा किया है कि यह 4 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट प्रोवाइड करता है। FuntouchOS के साथ यूजर्स को AI फोर सीजन पोर्ट्रेट, AI मैजिक मूव, AI रिफ्लेक्शन रिमूवल और अन्य प्रोडक्टिविटी फीचर्स जैसे AI फीचर्स भी इस फोन में मिलेंगे। इसकी सेल 19 अगस्त से शुरू होगी। Edited by : Sudhir Sharma