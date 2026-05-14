Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्स

Vivo के नए प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE की भारत में आज से बिक्री शुरू हो गई है। दोनों स्मार्टफोन 6 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च किए गए थे। खास बात यह है कि Vivo X300 Ultra कंपनी का पहला Ultra-सीरीज स्मार्टफोन है, जिसे चीन के बाहर भी लॉन्च किया गया है। वहीं, Vivo X300 FE भारत में एक्सक्लूसिव ग्रीन कलर वेरिएंट के साथ पेश किया गया है।

दोनों स्मार्टफोन में बाहरी Zeiss टेलीफोटो लेंस दिए गए हैं। Vivo X300 Ultra में खास तौर पर दो 200 मेगापिक्सल कैमरे मौजूद हैं। यह स्मार्टफोन Eclipse Black और Victory Green कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसमें 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला एकमात्र वेरिएंट दिया गया है, जिसकी कीमत 1,59,999 रुपये रखी गई है।

वहीं, Vivo X300 FE को Lilac Purple, Noir Black और भारत के लिए एक्सक्लूसिव Urban Olive रंग में पेश किया गया है। इसका 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 79,999 रुपये से शुरू होता है, जबकि 12GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 89,999 रुपये है।

कंपनी लॉन्च ऑफर्स के तहत चुनिंदा ग्राहकों को 5,000 रुपये का अपग्रेड बोनस और 10 प्रतिशत तक इंस्टेंट कैशबैक भी दे रही है। इन ऑफर्स के बाद Vivo X300 FE के 12GB/256GB और 12GB/512GB वेरिएंट की प्रभावी कीमत क्रमशः 66,999 रुपये और 75,999 रुपये हो जाती है।

दोनों स्मार्टफोन आज से Vivo की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon, Flipkart और देशभर के रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

इसके साथ ही कंपनी ने Vivo X300 Ultra के लिए एक खास Photography Kit भी लॉन्च किया है। इस किट में स्मार्टफोन, 400mm समकक्ष vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, 200mm समकक्ष vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 और vivo Imaging Grip शामिल हैं। पूरे किट की कीमत स्मार्टफोन सहित 2,09,999 रुपये रखी गई है।

यूजर्स इन एक्सेसरीज को अलग से भी खरीद सकते हैं। 400mm vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra की कीमत 27,999 रुपये है, जबकि 200mm vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 की कीमत 15,999 रुपये रखी गई है। vivo Imaging Grip 11,999 रुपये में उपलब्ध है। वहीं, Vivo X300 FE के लिए compatible vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 की कीमत 15,999 रुपये और Telephoto Extender Accessory Kit की कीमत 3,999 रुपये है। Edited by : Sudhir Sharma