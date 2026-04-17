Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

कीमत और उपलब्धता Vivo Y05 के बेस वेरिएंट (4GB RAM + 64GB स्टोरेज) की कीमत ₹12,999 रखी गई है। वहीं 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला दूसरा वेरिएंट भी पेश किया गया है, लेकिन इसकी कीमत का अभी खुलासा नहीं किया गया है। यह स्मार्टफोन Midnight Blue और Champagne Gold जैसे दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन Vivo Y05 4G एक फीचर-पैक्ड बजट स्मार्टफोन है, जिसमें बड़ा डिस्प्ले, दमदार परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ का कॉम्बिनेशन मिलता है।

डिस्प्ले: फोन में 6.74 इंच का HD+ LCD पैनल (1600×720) दिया गया है, जिसमें वॉटरड्रॉप नॉच डिजाइन है। 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद स्क्रॉलिंग और एनिमेशन मिलते हैं। इसमें 260 PPI पिक्सल डेंसिटी और 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। साथ ही हाई-ब्राइटनेस Eye-Care मोड भी मौजूद है।

परफॉर्मेंस: यह स्मार्टफोन Unisoc T7225 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर (12nm, 1.8GHz तक) पर काम करता है। फोन में Android 16 के साथ OriginOS 6.0 मिलता है।



मेमोरी: इसमें 4GB RAM दी गई है, जिसे Extended RAM तकनीक के जरिए 8GB तक बढ़ाया जा सकता है। यानी फिजिकल और वर्चुअल RAM के कॉम्बिनेशन से बेहतर मल्टीटास्किंग और तेज ऐप स्विचिंग मिलती है।

कैमरा: फोन में 8MP का रियर कैमरा (f/2.0) LED फ्लैश के साथ और 5MP का फ्रंट कैमरा (f/2.2) दिया गया है। इसमें नाइट, पोर्ट्रेट, लाइव फोटो, टाइम-लैप्स और डॉक्यूमेंट जैसे कई शूटिंग मोड्स मिलते हैं।





बैटरी: Vivo Y05 में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कंपनी के मुताबिक 29 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसमें 15W फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है।



ड्यूरेबिलिटी: फोन में मिलिट्री-ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शन और IP65 रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षित बनाती है।



कनेक्टिविटी: इसमें Wi-Fi, Bluetooth 5.2, OTG सपोर्ट, FM रेडियो और IR सेंसर जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

कुल मिलाकर, Vivo Y05 बजट सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आया है, जिसमें बड़ी बैटरी, स्मूद डिस्प्ले और उपयोगी फीचर्स का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। Edited by : Sudhir Sharma