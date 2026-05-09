मदर्स डे पर मां को दें ये खास तोहफा, चेहरे पर आ जाएगी प्यारी सी मुस्कान; देखें लिस्ट

Publish Date: Sat, 09 May 2026 (16:41 IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 (16:46 IST)
10 मई 2026 रविवार के दिन मातृ दिवस है। मदर्स डे पर मां को कोई महंगा उपहार देने से कहीं ज्यादा जरूरी है उन्हें यह महसूस कराना कि वे आपके जीवन में कितनी खास हैं। यहाँ कुछ चुनिंदा और दिल छू लेने वाले उपहारों की लिस्ट दी गई है, जिन्हें आप अपनी मां की पसंद के अनुसार चुन सकते हैं।
1. भावनात्मक उपहार (Emotional Gifts)
हस्तलिखित पत्र (Handwritten Letter): डिजिटल युग में अपने हाथों से लिखा एक पत्र सबसे कीमती तोहफा है। इसमें उनके प्रति अपना आभार और बचपन की कोई प्यारी याद लिखें।
फोटो एलबम या कस्टमाइज्ड फ्रेम: आपकी और मां की बचपन से लेकर अब तक की चुनिंदा तस्वीरों का एक कोलाज या एलबम उन्हें पुरानी यादों में ले जाएगा।
वीडियो मैसेज: यदि आप उनसे दूर हैं, तो परिवार के सभी सदस्यों के छोटे-छोटे संदेशों को जोड़कर एक वीडियो बनाकर उन्हें भेजें।
2. आराम और सुकून (Self-Care & Comfort)
घर पर 'स्पा' का अनुभव: मां अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज करती हैं। आप उन्हें फुट मसाजर, अच्छी क्वालिटी के स्किनकेयर प्रोडक्ट्स या बॉडी स्पा का वाउचर दे सकते हैं।
किचन से छुट्टी: मदर्स डे पर खुद खाना बनाएं या उनके पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करें। उन्हें पूरे दिन के काम से आराम दें।
आरामदायक कपड़े: एक अच्छी सिल्क की साड़ी, आरामदायक सूट या एक सॉफ्ट शॉल भी बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
3. उनकी पसंद और शौक (Hobby-Based Gifts)
किताबें: यदि उन्हें पढ़ने का शौक है, तो उनके पसंदीदा लेखक की कोई नई किताब या कोई आध्यात्मिक पुस्तक भेंट करें।
इनडोर प्लांट्स (पौधे): अगर उन्हें गार्डनिंग पसंद है, तो तुलसी, एलोवेरा या कोई सुंदर फूलों वाला पौधा दें। यह उपहार उनके पास हमेशा जीवंत रहेगा।
किचन गैजेट्स: यदि उन्हें कुकिंग का शौक है, तो कोई ऐसा गैजेट (जैसे एयर फ्रायर या कॉफी मेकर) दें जो उनके काम को आसान बना सके।
4. व्यक्तिगत आभूषण (Personalized Jewelry)
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मां के नाम का पेंडेंट या उनके नाम के अक्षर वाली अंगूठी।
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ऐसी चूड़ियां या कंगन जिन्हें वे रोज पहन सकें और आपको याद कर सकें।
5. सबसे खास तोहफा: 'आपका समय'
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किसी भी वस्तु से बढ़कर मां के लिए आपका समय कीमती है।
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उनके साथ बैठकर पुरानी बातें करें।
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उनकी पसंदीदा फिल्म साथ देखें।
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उन्हें उनके पुराने दोस्तों से मिलवाने ले जाएं।
एक छोटा सा टिप: उपहार चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे एक सफेद या लाल कार्नेशन के फूल के साथ दें। जैसा कि अन्ना जार्विस ने शुरू किया था, यह फूल माँ के प्रति शुद्ध प्रेम का प्रतीक है।
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