भारत का न्यूक्लियर गेमचेंजर: कल्पक्कम रिएक्टर से बदले वैश्विक ताकत के समीकरण

भारतीय विज्ञान के क्षितिज पर एक नया सूर्योदय हुआ है। तमिलनाडु के कल्पक्कम की धरती ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक ऐसी इबारत लिखी है, जिसने भारत को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है।

1. एक ऐतिहासिक उपलब्धि और वैश्विक प्रभाव यहाँ स्थित 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने जब पहली बार 'स्व-स्थायी परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया' (Self-sustaining nuclear chain reaction) हासिल की, तो इसकी गूंज बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक सुनाई दी। यह केवल एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि वैश्विक परमाणु अखाड़े में भारत का वह महाशक्तिशाली दांव है, जिसने दुनिया की स्थापित शक्तियों के समीकरण बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए एक 'परिभाषित क्षण' और गौरव का प्रतीक बताया है।

2. डॉ. भाभा का विजन और तीन चरणों वाला कार्यक्रम यह उपलब्धि महान परमाणु वैज्ञानिक डॉ. होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1950 के दशक में रचित भारत के 'तीन-चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम' की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मंजिल है।

प्रथम चरण: प्राकृतिक यूरेनियम से चलने वाले भारी जल रिएक्टर (PHWR), जो बिजली के साथ प्लूटोनियम तैयार करते हैं।

द्वितीय चरण (वर्तमान): फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR), जो इसी प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। इसकी विशेषता यह है कि यह अपनी खपत से अधिक ईंधन पैदा करता है (ब्रीडिंग)।

तृतीय चरण (भविष्य): यह चरण भारत के विशाल थोरियम-232 भंडार को यूरेनियम-233 में बदलकर एक अटूट ऊर्जा चक्र स्थापित करेगा।



कल्पक्कम का यह स्वदेशी मॉडल 'इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र' (IGCAR) द्वारा अभिकल्पित और 'भाविनी' (BHAVINI) द्वारा निर्मित है, जो 'मेक इन इंडिया' का सबसे सशक्त उदाहरण है।

3. वैश्विक तुलना: नवाचार बनाम नकल वैश्विक परिदृश्य में भारत का असली नवाचार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पिछले दशक में चीन ने रिकॉर्ड 58 रिएक्टर खड़े किए हैं, लेकिन उसकी क्षमता विदेशी यूरेनियम आयात और रूसी या पश्चिमी डिजाइनों पर निर्भर है। दूसरी ओर, अमेरिका, जापान और फ्रांस जैसे विकसित राष्ट्र अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी 'फास्ट ब्रीडर' तकनीक को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने में विफल रहे। वर्तमान में केवल रूस के पास सक्रिय फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं और अब भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास व्यावसायिक स्तर का स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। भारत ने किसी की नकल करने के बजाय अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप स्वदेशी तकनीक विकसित की है।

4. थोरियम: भारत का 'ऊर्जा अस्त्र' भारत की असली मजबूती उसके विशाल थोरियम भंडार में छिपी है। हमारे समुद्री तटों की मोनाजाइट रेत में दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम खजाना (करीब 2.25 लाख टन) मौजूद है। जहाँ पूरी दुनिया यूरेनियम के सीमित भंडारों को लेकर चिंतित है, वहीं भारत इस थोरियम तकनीक के माध्यम से अगले 300 से 400 वर्षों तक असीमित, स्वच्छ और सस्ती बिजली पैदा करने में सक्षम होगा। PFBR में थोरियम आवरण का प्रयोग यूरेनियम-233 तैयार करेगा, जिससे भविष्य में भारत वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की शर्तें खुद तय करने की स्थिति में होगा।

5. विकसित भारत 2047 का लक्ष्य यह उपलब्धि भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऊर्जा संकट के अंत की घोषणा है। वर्तमान में भारत की परमाणु क्षमता लगभग 8 गीगावाट है, जिसे 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के तहत 100 गीगावाट तक बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। कल्पक्कम का यह मील का पत्थर इस यात्रा को तीव्र गति प्रदान करेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) की कड़ी सुरक्षा समीक्षाओं के बाद मिली यह सफलता भारत को पश्चिम से काफी आगे खड़ा करती है।

निष्कर्ष: कल्पक्कम की यह विजय भारतीय वैज्ञानिकों और वर्तमान नेतृत्व की दूरदर्शिता का परिणाम है। डॉ. भाभा का सपना आज साकार हुआ है। यह रिएक्टर महज एक मशीन नहीं, बल्कि राष्ट्र की ऊर्जा स्वतंत्रता और उभरते वैश्विक नेतृत्व का जीवंत प्रतीक है। थोरियम का यह 'मौन हथियार' अब जाग चुका है, जो भारत को पूर्ण ऊर्जा स्वराज की ओर ले जा रहा है। यह सफलता विश्व को संदेश दे रही है कि भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था अब हिंदुस्तान की शर्तों पर तय होगी।