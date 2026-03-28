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मोदी-ट्रंप की 'हॉटलाइन' पर मस्क के 'लॉग-इन' पर सवाल, कूटनीति या बिजनेस डील?

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PM Modi Trump phone call
BY: संदीपसिंह सिसोदिया
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PM Modi Trump phone call: कल्पना कीजिए, दो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता फोन पर दुनिया को युद्ध से बचाने की रणनीति बना रहे हैं और अचानक लाइन पर एक ऐसी आवाज गूँजती है जो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का सपना देखती है। जी हां, एलन मस्क! 

1. घटनाक्रम : क्या है पूरा मामला?

मंगलवार को पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर चर्चा हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस कॉल में एलन मस्क भी शामिल थे। अमेरिकी अधिकारियों ने इस रिपोर्ट की पुष्टि की है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह केवल एक तकनीकी चूक नहीं बल्कि एक सोचा-समझा कदम था। 'युद्ध और वैश्विक संकट के समय दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच कॉल पर किसी आम नागरिक की मौजूदगी एक अत्यंत असामान्य और दुर्लभ घटना है।' - न्यूयॉर्क टाइम्स
 
न्यूयॉर्क टाइम्स के ताज़ा खुलासे ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मस्क वहां क्या कर रहे थे, सवाल यह है कि मस्क की उस 30 मिनट की कॉल से आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है?

कॉल में 'तीसरा कोण' : प्रोटोकॉल टूटा या नया दौर शुरू हुआ?

आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों की बात 'टॉप सीक्रेट' होती है। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन मस्क वहां 'अनइनवाइटेड गेस्ट' नहीं, बल्कि ट्रंप के 'राइट हैंड' की तरह मौजूद थे।
 
मिडल ईस्ट का संकट : चर्चा ईरान और होर्मुज स्ट्रेट पर थी (जहां से दुनिया का कच्चा तेल गुजरता है)।
मस्क का रोल : मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं हैं, उनके पास Starlink जैसा उपग्रह जाल है जो युद्ध के समय इंटरनेट का इकलौता सहारा बनता है (जैसा हमने यूक्रेन में देखा)।
 
क्या मस्क अब दुनिया के नए 'अनऑफिशियल' विदेश मंत्री हैं? — यह सवाल आज हर कूटनीतिक गलियारे में गूंज रहा है।

यूजर वैल्यू : इस 'हाई-प्रोफाइल' कॉल से आपका क्या लेना-देना?

आप सोच रहे होंगे, "भाई, वो बात करें या चाय पिएं, मुझे क्या?" पर रुकिए! मस्क की इस मौजूदगी के पीछे भारत के लिए 3 बड़े 'गेम-चेंजर' छिपे हैं:

1. आपके फोन पर 'डेड ज़ोन' का खात्मा (D2D तकनीक)

मस्क भारत में Direct-to-Device (D2D) सर्विस लाना चाहते हैं। अगर ट्रंप और मोदी की दोस्ती में मस्क का 'नमक' घुलता है, तो आने वाले समय में आपको ऊंचे पहाड़ों या घने जंगलों में भी मोबाइल सिग्नल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपका फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ेगा।

2. इंटरनेट की कीमतों में 'जियो' जैसा मुकाबला

अभी भारत में स्टारलिंक को लाइसेंस नहीं मिला है। मस्क की इस पहुंच का मतलब है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की एंट्री जल्द हो सकती है। जब मस्क आएंगे, तो एयरटेल और जियो को कड़ी टक्कर मिलेगी और फायदा किसका होगा? आपका! कम कीमत में हाई-स्पीड इंटरनेट।

3. पेट्रोल-डीजल की कीमतें

कॉल का मुख्य मुद्दा 'होर्मुज स्ट्रेट' था। अगर मस्क और ट्रंप मिलकर वहां शांति या कंट्रोल बनाने में मदद करते हैं, तो कच्चे तेल की सप्लाई बनी रहेगी और आपके शहर में पेट्रोल के दाम स्थिर रह सकते हैं।

सिक्के का दूसरा पहलू : क्या यह खतरनाक है?

जहां एक तरफ विकास की उम्मीद है, वहीं 'विश्वास' (Trust) और 'अधिकार' (Authority) पर सवाल भी हैं:
प्राइवेसी : क्या एक प्राइवेट कंपनी का मालिक सरकारी खुफिया जानकारी सुनकर उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर सकता है?
 
एकाधिकार (Monopoly) : क्या मस्क अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके भारतीय कंपनियों (जैसे रिलायंस या टाटा) के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे?

भविष्य 'स्मार्ट' है या 'कंट्रोल्ड'?

मोदी-ट्रंप की इस बातचीत में मस्क का होना यह बताता है कि अब युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं, बल्कि डेटा, सैटेलाइट और चिप्स से जीते जाएंगे। मस्क उस तकनीक के राजा हैं, और ट्रंप-मोदी उस पावर के। यह तिकड़ी दुनिया का नक्शा बदल सकती है।

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