गद्दार और कब्र खुदेगी बयान, PM Narendra Modi ने Congress को घेरा तो क्या बोले राहुल गांधी

बस सवालों से इतनी घबराहट?



मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे,

झूठ की शरण ले ली।



खैर, जो उचित समझा, वही किया। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 5, 2026

इसके साथ ही लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो गई। अपने अभिभाषण को विराम देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के मित्रों का भी आभार, क्योंकि वे जानते हैं कि एकबार शुरू होता हूं तो रुकता नहीं हूं। उन्होंने समझदारी से काम लिया, उनको ऐसी समझ निरंतर मिलती रहे। राज्यसभा से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। Edited by : Sudhir Sharma