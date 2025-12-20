rashifal-2026

दिल्ली में कोहरे का कहर, सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (10:38 IST)
Delhi Air Pollution : दिल्ली में शनिवार को भी कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सुचकांक 400 के पार पहुंच गया। कोहरे और स्मॉग की वजह से यहां विजिबिलिटी शून्य हो गई। इस वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी कर लोगों को अपना फ्लाइट स्टेटस देखकर घर से निकलने की सलाह दी। ALSO READ: Weather Update : ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत, पंजाब से दिल्ली तक कोहरे का कहर, इन राज्यों में IMD का अलर्ट
 
अक्षरधाम, ITO, सराय काले खां समेत कई इलाकों में AQI 400 पार पहुंच गया। CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-IV के तहत सभी कार्रवाई शुरू कर दी हैं।
 
घने कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कम दृश्यता अभी भी जारी है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए अपनी-अपनी एयरलाइंस से संपर्क करें।
 
यात्रियों की परेशानी को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एअरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को समय पर सही जानकारी दी जाए, लंबी देरी में भोजन और रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराए जाएं और रद्द उड़ानों पर रीबुकिंग या रिफंड सुनिश्चित किया जाए।
 
उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से जहां गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई वहीं रेल यातायात पर भी बुरा असर पड़ा।
 
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी में आज दिनभर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। रविवार और सोमवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, ठंडी हवाओं और कमजोर धूप के कारण ठंड और बढ़ सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta

